As polícias Civil e Militar ainda não têm pistas sobre o autor do assassinato de um homem de 22 anos, sem residência fixa, ocorrido na noite de sexta-feira (24/10) na Rua Luzia Mendes, Bairro Parque Elizabeth, em Ibirité, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.





O crime aconteceu por volta das 22h. Moradores relataram ter ouvido gritos da vítima ao sair de um beco. “Ele gritava por socorro”, afirmou uma testemunha.

Segundo as primeiras investigações, o homem não tinha residência fixa no local, mas perambulava pelo Parque Elizabeth e dormia, a cada dia, em um lugar diferente.





Segundo a perícia da Polícia Civil, ele foi morto com cinco tiros: um no braço direito, um no braço esquerdo, um no olho direito, um nas costas e outro nas nádegas. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).

Uma das hipóteses levantadas pelos policiais para a motivação do crime é o possível envolvimento da vítima com o tráfico de drogas.





