Idoso morre em incêndio que destruiu casa na Grande BH

Um homem de 89 anos morreu, na tarde deste domingo (13/7), após um incêndio atingir a casa onde ele vivia, no Bairro Vale do Ouro, em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O fogo começou em um cômodo da residência e rapidamente se espalhou pelos demais ambientes.

Vizinhos relataram ao Corpo de Bombeiros (CBMMG) que o idoso morava sozinho e era conhecido pela rotina tranquila. Ainda não se sabe o que provocou o início das chamas, que consumiram rapidamente a estrutura do imóvel. O calor e a fumaça intensa dificultaram o acesso ao interior da casa, segundo a corporação.

Assim que chegaram ao endereço, na Alameda Cardeais, os bombeiros iniciaram imediatamente as buscas por vítimas, já que havia informações de que o homem estava dentro da residência no momento do incêndio. Ele foi localizado sem vida em meio aos escombros.

A Defesa Civil foi acionada para avaliar a estrutura do imóvel e os riscos remanescentes no entorno.

O combate ao fogo e os trabalhos de rescaldo continuaram até a noite deste domingo. As causas do incêndio serão investigadas. Não há, até o momento, informações sobre outros feridos ou sobre a identidade da vítima.