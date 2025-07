Chamas na tela: 'incêndio' em condomínio era, na verdade, lareira na TV

Um suposto incêndio mobilizou o Corpo de Bombeiros (CBMMG) na madrugada deste domingo (13/7) em um condomínio no Bairro Vale do Sereno, em Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Um morador acionou a corporação ao ver chamas pela janela de um apartamento, mas, ao chegar ao local, os militares descobriram que o “fogo” era, na verdade, um vídeo de lareira sendo exibido na televisão.

A confusão começou quando o morador de um prédio vizinho olhou pela janela e viu o que julgava ser chamas vivas na janela de um dos apartamentos. De longe, o reflexo da TV, somado à iluminação baixa do ambiente, deu a impressão de um incêndio em curso. Sem conseguir ver claramente que se tratava de uma projeção, ele fez o que achou prudente e acionou os bombeiros.

O chamado levou os militares até a Alameda Ingá. Seguindo o protocolo, a equipe iniciou procedimentos para combate a incêndios, como verificação estrutural do prédio e avaliação dos riscos, antes de descobrir que o local apontado como foco das chamas não emitia fumaça ou qualquer alarde.

Do outro lado da porta, o clima no apartamento era de completa tranquilidade. Os moradores aproveitavam a noite de sábado com uma taça de vinho na mão, luz suave no ambiente e, como cenário de fundo, uma lareira virtual crepitando na tela da TV.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Apesar do alarme falso, ninguém se feriu, e não houve necessidade de evacuação do prédio.