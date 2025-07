Incêndio atinge parque de BH e ameaça condomínio no bairro Paulo VI

Um incêndio de grandes proporções mobilizou o Corpo de Bombeiros em Belo Horizonte, na noite dessa segunda-feira (7/7). As chamas atingiram uma área de vegetação no Parque Ecológico Municipal Real, no bairro Conjunto Paulo VI, Região Nordeste da capital.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O fogo avançou rapidamente e chegou a se aproximar de um condomínio de prédios, o que levou à mobilização das equipes na rua Três Mil e Setenta e Quatro, altura do número 101.

Conforme os registros, três viaturas foram enviadas ao local. Segundo os militares, apesar da gravidade inicial, a situação foi controlada e não houve registro de vítimas.

Até às 20h, os bombeiros seguiam na área fazendo o rescaldo e monitorando o terreno para evitar novos focos.

As causas do incêndio ainda não foram esclarecidas.