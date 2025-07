Polícia prende gerente do tráfico na região do Viaduto Santa Tereza

Policiais militares do 1º Batalhão prenderam, nesta terça-feira, um homem apontado como gerente do tráfico de drogas no entorno do Viaduto Santa Tereza, no Centro de Belo Horizonte. Outros dois suspeitos também foram detidos na ação, que mobilizou 10 agentes e três viaturas.

Junto com o trio, os policiais encontraram grande quantidade de drogas, além de equipamentos utilizados para embalar substâncias ilícitas e contabilizar o lucro ilegal. Foram apreendidas 442 pedras de crack, 26 pinos de cocaína, duas balanças de precisão, uma máquina de cartões de crédito, celulares e uma quantia de R$ 10.494 em espécie.

As três pessoas presas não tiveram as identidades reveladas. Elas vão responder pelos crimes de tráfico de drogas, corrupção ativa e receptação.

