Homem que matou amigo no Anel Rodoviário de BH é condenado a 10 anos

Jornalista formada pela PUC Minas, repórter de Gerais do Jornal Estado de Minas com passagem pela redação do jornal Hoje em Dia e Portal R7, da Record TV Minas

Ruy Gomes da Silva foi condenado pelo assassinato de Cleber Augusto Esteves. Após ter sido o considerado culpado pelo júri, ele foi sentenciado a 10 anos de reclusão, em regime fechado, pelo juiz Vitor Marcos de Almeida, por homicídio simples. O crime foi cometido em agosto de 2023, no Anel Rodoviário de Belo Horizonte.

Durante o julgamento, os advogados alegaram legítima defesa. Essa versão não foi aceita pelo conselho de sentença, mas o júri acatou a tese de crime privilegiado, que ocorre quando o criminoso age sob violenta emoção. Momentos antes, Ruy e Cleber haviam discutido na Churrascaria Porcão, na Avenida Raja Gabaglia, e a desavença continuou por cerca de 24 quilômetros, depois que ambos deixaram o local.

Ruy já deixou o tribunal detido. Isso porque o juiz seguiu uma orientação do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) de expedir o mandado de prisão e de guia para início imediato do cumprimento provisório da pena. O homem estava preso domiciliarmente, cumprindo medidas cautelares.

Entenda o caso

Segundo a denúncia do Ministério Público de Minas Gerais, Ruy estava com Cleber, a namorada da vítima e um outro amigo na churrascaria quando uma discussão começou entre o casal. A mulher queria permanecer no estabelecimento, enquanto a vítima queria ir embora. O acusado, então, interveio na briga e passou a discutir com o amigo. A situação escalou rapidamente e os dois chegaram a trocar socos.

Seguranças do estabelecimento expulsaram ambos e, na sequência, Ruy foi para casa. Em determinado ponto da Avenida Raja Gabaglia, ainda conforme o MPMG, a vítima teria parado seu carro ao lado do veículo do amigo e passou a persegui-lo, dizendo que iria matá-lo.

Na altura do Bairro Betânia, Região Oeste da capital, Ruy teria conseguido despistar Cleber e chegar em casa. Porém, alegadamente sob o receio que a vítima retornasse churrascaria e matasse o amigo que estava com eles na hora da briga, o homem entrou no carro novamente e seguiu de volta em direção ao restaurante.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

No entanto, antes de chegar ao restaurante, o homem foi alcançado por Cleber no Anel Rodoviário. A vítima emparelhou o carro com o do de Ruy, que é instrutor de tiro e sacou uma pistola calibre 9mm, de uso restrito. Ele, então, fez diversos disparos contra o amigo, que morreu no local, dentro do carro.