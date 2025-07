Motorista que atropelou e matou criança que andava em ciclovia é solto

O motorista de 47 anos, preso em flagrante por atropelar e matar um menino de 12 que caminhava com o pai na Avenida Olinto Meireles, na Região do Barreiro, em Belo Horizonte, foi solto nesta terça-feira (15/7). De acordo com a Polícia Civil de Minas Gerais, ele foi liberado após ser ouvido e pagar fiança de R$ 5 mil. O caso continua sob investigação.

Segundo o boletim de ocorrência, o pai da criança, de 36 anos, disse que ele e o menino caminhavam pelo canteiro central da via quando foram atingidos por um carro desgovernado. Ele afirmou ainda que não viu o veículo, pois teria sido atingido por trás.

O Ford Ka invadiu o canteiro central, atropelou três pessoas, atravessou a pista e bateu de frente com um veículo que seguia no sentido contrário. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e confirmou a morte da criança por traumatismo cranioencefálico, com otorragia e fratura no lado esquerdo do corpo. O corpo foi encaminhado para o IML.

Um terceiro pedestre, de 33 anos, também foi atingido e recebeu atendimento hospitalar devido a escoriações pelo corpo e suspeita de fratura no pulso direito.

Em conversa com os militares, o condutor do carro disse que teve um apagão no momento do acidente. Afirmou ainda que tomou um paracetamol durante o almoço por causa de uma dor de garganta. O teste do bafômetro realizado no motorista deu negativo.

O carro foi removido para o pátio do Detran por estar com a documentação irregular. Em nota, a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informou que o corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal Dr. André Roquette.