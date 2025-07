BH: réu por disparar e matar o amigo no Anel volta a alegar legítima defesa

Jornalista formada pela PUC Minas, repórter de Gerais do Jornal Estado de Minas com passagem pela redação do jornal Hoje em Dia e Portal R7, da Record TV Minas

Ruy Gomes da Silva, acusado de matar o amigo Cleber Augusto Esteves, de 38 anos, no Anel Rodoviário de Belo Horizonte, em agosto de 2023, voltou a alegar legítima defesa. Durante seu interrogatório, nesta terça-feira (15/7), o réu afirmou que a vítima o ameaçou por cerca de 24 quilômetros, distância entre o restaurante Porcão, na Avenida Raja Gabaglia, e sua residência, na Região do Barreiro.

Em depoimento, o réu manteve sua versão inicial e afirmou, ainda, que a vítima teria ameaçado matar sua mãe, que morava com ele. Além disso, Ruy afirmou que o amigo chegou a enviar foto de uma arma, em tom de ameaça. O réu também declarou que gravou diversos vídeos onde a vítima ameaçava a ele e a sua família.

Segundo a denúncia do Ministério Público de Minas Gerais, Ruy estava com Cleber, a namorada da vítima e um outro amigo na churrascaria quando uma discussão começou entre o casal. A mulher queria permanecer no estabelecimento enquanto a vítima queria ir embora. O acusado, então, interveio na briga e passou a discutir com o amigo e os dois chegaram a trocar socos.

Seguranças do estabelecimento expulsaram os dois e, na sequência, o réu foi para casa. Em determinado ponto da Avenida Raja Gabaglia, ainda conforme o MPMG, a vítima teria parado seu carro ao lado do veículo do amigo e passou a persegui-lo, dizendo que iria matá-lo.

Na altura do bairro Betânia, Região Oeste da capital, Ruy teria conseguido despistar Cleber e chegar em casa. Porém, com receio que a vítima voltasse para a churrascaria e matasse o amigo que estava com eles na hora da briga, o instrutor de tiro entrou no carro novamente e seguiu em direção ao estabelecimento.

Antes de chegar ao restaurante, Ruy foi alcançado por Cleber no Anel Rodoviário. A vítima emparelhou o carro com o do denunciado, que sacou uma pistola calibre 9mm, de uso restrito, e fez diversos disparos contra o amigo. Cléber morreu dentro do carro na pista do Anel.

Homicídio

Ruy foi denunciado por homicídio qualificado. Para o MPMG, o crime foi cometido por motivo fútil tendo em vista que teria sido desencadeado por um desentendimento entre os envolvidos. Outro ponto apontado pela acusação, é que o disparo foi feito por arma de fogo de uso restrito.

Apesar disso, Ruy afirmou que só disparou contra o, então, amigo porque ao emparelhar o carro com o da vítima, viu algo em sua mão e imaginou ser uma arma. Por isso, o homem alega que disparou contra Ruy. Além disso, o acusado afirmou que foi agredido pela vítima ao tentar impedir que ela tirasse a namorada à força do restaurante que estavam.

A alegação foi descartada pela Polícia Civil de Minas Gerais durante as investigações para esclarecer a ocorrência. Segundo o delegado responsável pelo inquérito, a perícia não encontrou nenhuma arma no veículo da vítima ou junto ao corpo. Além disso, o carro do suspeito não possuía nenhuma marca de disparo, como ele teria dito inicialmente.