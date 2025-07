Homem sai para entregar carro a comprador e é achado morto 2 meses depois

A Polícia Civil investiga o caso do desaparecimento e morte de Aldenir Oliveira Santos, de 35 anos, cujo corpo foi encontrado em estado de decomposição dentro de um carro abandonado entre Uberaba e Uberlândia (MG), na Região do Triângulo.



Aldenir desapareceu em maio, depois de sair de casa com destino a Uberlândia para entregar um carro que havia vendido. Mais de dois meses depois, no último sábado 12/7), o veículo foi achado por um trabalhador rural, que percebeu marcas estranhas entre as fileiras de cana. Ao se aproximar, encontrou o carro com a porta do motorista aberta. Como podia se tratar de um crime, a Polícia Militar foi acionada.

Os militares informaram que um corpo humano já estava em decomposição no banco traseiro do veículo. Não havia documentos pessoais, marcas de violência ou sinais de sangue visíveis no local.

Foram feitos levantamentos para tentar identificar o homem, incluindo contato com familiares de desaparecidos. As roupas encontradas no corpo bateram com a descrição feita pela família de Aldenir Santos e o carro seria o mesmo em que ele viajou.



Segundo a família, ele pretendia encontrar o comprador no cartório em Uberlândia e, depois, levar o veículo até uma oficina no Bairro Tibery, a pedido do suposto comprador, com quem já havia trabalhado anteriormente. A última imagem do veículo foi registrada por câmeras de segurança em frente ao cartório da Avenida Coronel Antônio Alves Pereira, também em Uberlândia.



A família chegou a fazer buscas e tentar ajuda por meio de redes sociais para encontrar o desaparecido.



O suposto comprador já foi chamado para prestar depoimento na Polícia Civil. A causa da morte depende do laudo da perícia.