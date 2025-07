Criança atira acidentalmente em colega de escola com arma de pressão

Uma criança, de 11 anos, foi atingida no rosto por um tiro de uma arma de compressão do jogo Airsoft enquanto brincava, após o fim das aulas. O incidente aconteceu em Brumadinho, na Região Central de Minas Gerais, na última sexta-feira (11). O disparo foi realizado acidentalmente por uma outra criança, da mesma idade.

De acordo com a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), a criança disse que encontrou a arma em um armário na casa do avô e decidiu levar o objeto para a escola para mostrar aos colegas, acreditando que estava sem munição. Ainda segundo o menino, o incidente ocorreu quando o outro aluno tentou puxar a arma de sua mão que, sem querer, escorregou e disparou contra o rosto da vítima.

A criança ferida foi encaminhada com o seu responsável para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Brumadinho.

A Polícia Militar, o Conselho Tutelar e os pais dos menores envolvidos foram acionados pelo diretor da instituição de ensino.

De acordo com registro policial, a arma de Airsoft foi recolhida e não possuía ponta laranja, dispositivo que é obrigatório no Brasil e serve para distinguir visualmente as armas de pressão daquelas de fogo reais.