Maior circo do Brasil chega a BH com espetáculo grandioso

O universo lúdico e vibrante do circo ganhou um novo palco em Belo Horizonte. Durante todo o mês de julho, o estacionamento G do Shopping Del Rey, localizado na Região da Pampulha, transforma-se no cenário de um espetáculo grandioso com a chegada do Circo Maximus - considerado um dos maiores da América Latina.

A atração, com 1h40 de duração e classificação livre, combina tradição e ousadia em uma montagem que promete emocionar toda a família. O show ocorre às 20h nos dias úteis e em três sessões aos fins de semana e feriados (às 16h, 18h e 20h), proporcionando mais oportunidades para o público vivenciar a experiência.

Palhaços, malabaristas e ilusionistas compõem o elenco em performances envolventes Circo Maximus/Divulgação

O diretor da companhia, Lucian Regis, ressalta o caráter interativo do show e sua missão nas férias escolares. "Mais do que entreter, queremos despertar nas crianças a imaginação e o encantamento que só o circo proporciona. Aqui, a diversão é compartilhada entre pais e filhos, em uma experiência única e inesquecível", afirma.

Antes mesmo de o espetáculo começar, o clima mágico já toma conta do espaço. O público é recepcionado em um lounge temático, com direito a carrossel, cenários criativos com personagens e animais, além de uma praça de alimentação com opções para todos os gostos.

"Nosso objetivo é proporcionar entretenimento de qualidade, capaz de reunir diferentes gerações. O circo tem esse poder e estamos muito felizes com o retorno positivo do público", destaca Kátia Andrade, gerente de marketing do shopping.

Serviço

Com apresentações de segunda-feira a domingo (exceto às quartas-feiras), o espetáculo do Circo Maximus tem ingressos a partir de R$ 50, que estão à venda no site oficial e na bilheteria local, sem taxa adicional.

*Estagiária sob supervisão da subeditora Celina Aquino