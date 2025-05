Circo Maximus estreia nesta quinta-feira (22/5) em Belo Horizonte

O Circo Maximus estreia em Belo Horizonte nesta quinta-feira (22/5), às 20h, com tendas montadas no estacionamento do Shopping Del Rey. A companhia fará temporada de um mês na cidade, com possibilidade de estender a estadia para 60 dias.

Lucian Regis, diretor do circo, diz que o Maximus pode trazer novo fôlego à arte circense na capital mineira. “Belo Horizonte é um público que está carente de um bom circo e um bom espetáculo”, diz ele.

Criada há 24 anos, a companhia começou como um pequeno circo de bairro no Paraná. Atualmente, conta com três unidades percorrendo o Brasil.

O principal objetivo de Lucian é o reconhecimento da arte circense no país. O diretor do Maximus comenta que, atualmente, o Brasil não é visto como referência na área, apesar de exportar cerca de 80% dos artistas que atuam em companhias internacionais.

“Quando você fala de circo grande e bom, as pessoas pensam no Cirque du Soleil e no Ringling Bros (and Barnum & Bailey Circus), mas nenhum de origem brasileira é lembrado. Hoje, estamos entre eles e somos citados fora do Brasil também”, garante.

“Nosso prazer é não deixar o circo morrer. Pelo contrário, queremos fazer com que ele seja cada vez mais valorizado”, defende Regis.

O Maximus traz a Belo Horizonte palhaços, malabaristas, equilibristas e contorcionistas vindos do Uruguai, França, Inglaterra e Alemanha, entre outros países. A temporada inclui novas atrações performadas por três artistas recém-chegados da temporada com outro circo em Dubai.

O diferencial do Circo Maximus, informa Lucian Regis, é o número de freestyle motocross agregado ao tradicional Globo da Morte. Comum em grandes eventos de motociclismo, trata-se de inovação no universo circense, explica. Enquanto seis motos participam do Globo da Morte, outros três motoqueiros saltam a mais de 20 metros de altura sobre o público e o próprio Globo.

“Trabalhamos muito para sempre melhorar o nosso show. Além de números tradicionais, pensamos em acrescentar efeitos de fogos, fumaça, recursos visuais e jogos de iluminação de última geração. Não queremos que o circo perca a essência tradicional, mas procuramos trazer o que há de mais moderno”, afirma.

O Circo Maximus montou duas tendas climatizadas para o público, mantidas a cerca de 18°C, o que aconselha o uso de agasalho.

A estrutura inclui o mesmo praticável – plataforma onde ficam as cadeiras – utilizado pelo Cirque du Soleil. A lona é antichamas. Na área externa, há zoológico com réplicas de animais para o entretenimento das crianças.

CIRCO MAXIMUS

Estreia em BH nesta quinta-feira (22/5), às 20h. Montado no Shopping Del Rey (Av. Presidente Carlos Luz, 3.001, Pampulha). Segunda, terça, quinta e sexta, às 20h; sábado, domingo e feriado, às 16h, 18h e 20h. Inteira: R$ 40 (lateral), R$ 50 (lateral VIP), R$ 60 (premium), R$ 80 (premium VIP), R$ 110 (frontal) e R$ 120 (frontal VIP). Camarote: R$ 730 (quatro cadeiras) e R$ 880 (VIP/quatro cadeiras). Meia-entrada na forma da lei. À venda em https://ingressocircomaximus.com.br/unidade1.



* Estagiária sob supervisão da editora-assistente Ângela Faria