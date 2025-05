Literíssima Livraria abre as portas hoje no Bairro Coração Eucarístico

Belo Horizonte terá novo ponto de encontro para leitoras e leitores a partir desta quinta-feira (22/5): a Casa Literíssima Livraria será aberta na Rua Dom José Gaspar, 365, Bairro Coração Eucarístico, em frente ao Museu de Ciências Naturais da PUC Minas.

O novo projeto da escritora e editora Leida Reis se volta para diferentes públicos e vai funcionar como centro cultural, com programação diversificada ao longo do ano. Hoje, às 17h, será lançado o livro infantil “Leo e Lea”, de Vera Chaves Pinheiro, com ilustrações de Maurizio Manzo. Às 19h, tem sarau poético da Ajeb Minas e a performance musical “30 tons e poesia”, com o escritor Carlos Bomfim.

Nesta sexta-feira (23/5), a Literíssima convida para o lançamento dos livros “Menu & cardápio: Técnicas e conceitos para gastronomia”, de Lindomar Antônio Carvalho, e “Queijo Minas Artesanal – Patrimônio cultural e imaterial da Unesco”, de Roger Vieira e Marcelo Freitas.

No sábado, o foco será o público infantil, com contação de histórias por Marcos Roberto Nascimento e Valéria Gurgel. Todas as atividades têm entrada franca.