BH oferece roteiro cultural especial para crianças de férias

Julho bateu na porta trazendo mais que frio. Em Belo Horizonte, as férias escolares ganham um roteiro especial. A cidade vira um grande parque de ideias, onde crianças e jovens trocam o tédio por teatro, oficinas, cinema e muita invenção. De graça (ou quase), em vários cantos da capital, a diversão se espalha como confete - e não faltam opções para quem quer brincar, criar, descobrir e sair contando boas histórias até a volta às aulas.

Minas Shopping - Vila Molusco e Colônia de Férias no Planeta Imaginário

Vila Molusco

Data: Até 31/8

Horário: Diariamente, das 10h às 22h

Local: Av. Cristiano Machado, 4000 - Bairro União - Praça de Eventos - Piso 1

Preço: A partir de R$ 48 (30 minutos); R$ 15 por cada 15 minutos adicionais

A Vila Molusco é uma atração subaquática com polvo gigante, barco pirata, labirinto do tesouro e espaço baby para crianças de até 10 anos. Os monitores acompanham os pequenos e o espaço é perfeito para fotos.

Brincadeira no Circuito Liberdade Circuito Liberdade/Divulgação

Colônia de Férias Planeta Imaginário

Data: Até 25/7

Horário: Segunda a sexta, das 15h às 17h

Local: Piso 2, próximo ao cinema

Preço: R$ 36 (30 minutos), R$ 72 (1 hora), R$ 195 (3 horas), R$ 290 (5 horas), R$ 459 (10 horas)

Programação temática diferente a cada dia, com oficinas de pintura, slime, mini chef, desfile de fantasias e presença de personagens. Ideal para crianças que gostam de atividades criativas e lúdicas.

ItaúPower Shopping - Floresta Encantada, Praia Kids e Feira Literária

Floresta Encantada

Data: Até 31/7

Horário: Diariamente, das 10h às 22h

Local: Av. General David Sarnoff, 5160 - Cidade Industrial, Contagem - Praça de Alimentação

Preço: R$ 40 (25 min), R$ 45 (30 min), R$ 50 (40 min); +R$ 5 a cada 5 minutos extras

O espaço conta com mais de 100 mil bolinhas, escorregadores, esculturas de animais e cenografia inspirada na fauna e flora brasileiras, ideal para brincar e explorar com segurança.

Praia Kids

Data: Até 31/7

Horário: Diariamente, das 10h às 22h

Local: Espaço temático interno

Preço: Mesmos valores da Floresta Encantada

Conta com obstáculos infláveis, piscina de bolinhas e brincadeiras praianas para os pequenos se movimentarem com alegria.

Feira Literária Infantil

Data: Até 31/7

Horário: Diariamente, das 10h às 22h

Local: Praça de Eventos

Entrada gratuita

Na feira literária há clássicos e contemporâneos para diversas faixas etárias, sendo a atividade ideal para estimular o gosto pela leitura desde cedo.

Pátio Savassi - Festival de Teatro Infantil

Data: 12/7 à 27/7

Horário: Todos os dias às 16h

Local: Av. do Contorno, 6061 - Bairro São Pedro - Teatro do Pátio Savassi - Piso L3

Preço: R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia) - disponíveis no app Multi (crianças a partir de 2 anos pagam ingresso)

Clássicos atemporais como Moana, A Bela e a Fera, Peter Pan e Cinderela ganham vida em espetáculos cheios de cor, música e fantasia. Ideal para todas as idades, o festival traz uma peça diferente a cada dia com a produção da Cyntilante Produções.

Destaques da programação:

12/7 - Moana

13/7 - Rainha da Neve

16/7 - A Bela e a Fera

20/7 - Os Saltimbancos

27/7 - Cinderela

Colônia de Férias Coleguium

Data: até 18/7

Horário: A opção integral é das 7h às 17h, mas as famílias podem optar por escolher só a parte da manhã ou da tarde.

Local: Unidades Castelo, Gutierrez e Cidade Nova

Preço: Os preços variam de acordo com as opções

Inscrições: (31) 3490-5000 (opção 5)

Para crianças de 2 a 6 anos, a colônia de férias do Collegium propõe uma série de atividades lúdicas como contação de histórias, culinária prática, jogos cooperativos e muita interação entre os pequenos, garantindo dias de aprendizado e alegria. Está disponível para alunos e não alunos da rede, para meio período, período integral ou diárias avulsas.

Mostra "Se criança governasse o mundo" Circuito Liberdade/Divulgação

Oficinas e Atividades Gratuitas - Fundação Clóvis Salgado

Exposição - Se criança governasse o mundo

Data: Até dia 31/7

Horário: De segunda à sexta-feira, das 8h às 18h

Local: Biblioteca Estadual de Minas Gerais (Praça da Liberdade, 21)

Preço: Entrada gratuita

A exposição do escritor, ilustrador e mestre das imagens tridimensionais, Marcelo Xavier, está em cartaz até o dia 31 de julho. A mostra estreou na Casa dos Quadrinhos e agora pode ser visitada na Biblioteca Estadual de Minas Gerais.

Grupo Esparrama no CCBB-BH

Diretamente de São Paulo, o premiado Grupo Esparrama chega ao Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB-BH) com dois espetáculos que prometem encantar e provocar reflexões sobre o mundo que queremos construir. Com humor, poesia e sensibilidade, a companhia fala sobre meio ambiente, sustentabilidade e o olhar das infâncias sobre o futuro.

Espetáculo "Acorda!"

Data: 11/7 à 4/8

Horário: De segunda à sexta-feira, às 15h

Local: Pátio do CCBB, Praça da Liberdade

Preço: Gratuito - sem retirada de ingressos, sujeito à lotação

Um prédio prestes a adormecer no coração da cidade precisa de ajuda. O público é convidado a se juntar aos "acordadores de prédios" em uma missão lúdica para despertar espaços urbanos por meio da imaginação.

Espetáculo "Fim?"

Data: 11/07 à 4/8

Horário: De segunda à sexta-feira, às 19h

Local: Teatro II do CCBB, Praça da Liberdade

Preço: R$30 (inteira) / R$15 (meia) - à venda no site e na bilheteria



Dois palhaços atravessam um mundo em ruínas em busca de um recomeço. Um espetáculo divertido e provocador que nos faz pensar sobre o futuro do planeta.

Apresentação do Grupo Esparrama Circuito Liberdade/Divulgação

Oficinas com o Grupo Esparrama

Data: 17/7

Horário: Das 11h às 12h e das 16h às 17h

Local: Teatro II do CCBB, Praça da Liberdade

Preço: Gratuito - com retirada de ingressos pela bilheteria, sujeito à lotação

Duas oficinas propõem experiências lúdicas voltadas para o universo teatral e a escuta sensível. Na primeira, as crianças são convidadas a participar da criação de histórias. Já na segunda, vivenciam uma simulação de montagem técnica de um espetáculo.

Férias no Zoo - BH Shopping

Data: Até 27/7

Horário: Diariamente, das 10h às 22h

Local: BH Shopping - BR-356, 3049 - Belvedere - Piso Mariana

Preço: Gratuito (oficinas mediante inscrição no app Multi)

O BH Shopping promove uma expedição selvagem e tecnológica com a exposição SmartZoo, composta por animais animatrônicos em tamanho real - como girafas, leões e até uma cobra gigante. Os visitantes poderão ainda escanear QR codes nos sábados e trocar pontos no app Multi por brindes temáticos.

Além da mostra interativa, oficinas gratuitas de customização de chapéus de explorador acontecem de 11 a 27 de julho, das 13h às 18h.

Exposição "Férias no Zoo" do BH Shopping BH Shopping/Divulgação

Férias no Museu - Espaço do Conhecimento UFMG

Data: 15/7 à 3/8

Horário: Todas as sessões começam às 15h

Local: Praça da Liberdade, 700 - Funcionários

Preço: Oficinas gratuitas/Planetário: R$ 14 (inteira), R$ 7 (meia)

De 15 de julho a 3 de agosto, o museu oferece uma intensa programação educativa e divertida para todas as idades, com 20 atrações gratuitas por dia, além de mais de 50 sessões de Planetário.

Entre as oficinas da próxima semana, destacam-se:

“Libras para Crianças” - 15/7 às 15h

“Uma Aventura pelo Zodíaco” (colagem) - 16/7 às 15h

“Sistema Solar na RMBH” - 17/7 às 15h

“Cosmologia Maia Quiché” - 18/7 às 15h

