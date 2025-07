Estudantes de Escola Estadual se colocam contra modelo cívico-militar

Em meio à discussão entre o governo de Minas Gerais e a Assembleia Legislativa de Minas Gerais sobre a ampliação das escolas cívico-militares no estado, os alunos do terceiro ano do ensino médio da Escola Estadual Presidente Dutra, em Belo Horizonte, se posicionaram contra a proposta.

Os jovens fizeram um vídeo no qual cantam "Marcha Soldado", música infantil, antes de se posicionarem contra a possibilidade de mudança no modelo da instituição.

O vídeo segue mostrando cartazes contrários à política que o secretário de Educação, Igor de Alvarenga, quer implementar em diversas escolas de Minas Gerais.

"O verdadeiro problema da educação não é a falta de ordem, mas o descaso do Estado", reclama um dos cartazes.

Outros pedem liberdade, diálogo entre estudantes e professores, e mais investimento nos educadores.

Nessa quinta-feira (10/7), foi realizada uma audiência pública na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), onde professores e parlamentares, favoráveis e críticos ao projeto, discutiram o tema. Os educadores reclamaram do prazo determinado pelo governador Romeu Zema (Novo) para debater o assunto: cerca de 15 dias.

Na reunião, Alvarenga encerrou sua fala com: "Uma educação de verdade não tem medo de polícia. Quem tem medo de polícia é bandido."