Flávio Bolsonaro afirma que Brasil não tem condições de negociar com EUA

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) afirmou nesta sexta-feira (11/7) que, embora não concorde com as taxas de 50% impostas pelo presidente Donald Trump sobre produtos brasileiros importados, o Brasil não tem condições de negociar com os Estados Unidos.

"A sanção que o Trump impõe, ela não é meramente econômica. Ela tem um viés político e um viés econômico, porque é claro que o Trump olha para a América do Sul e enxerga muito claramente pra onde o Lula está levando o nosso país. (...) Infelizmente, o Brasil não tem condições de negociar de igual para igual com os Estados Unidos", afirmou em entrevista à GloboNews.

Ao ser questionado se concordava com a tentativa do governo americano de interferir na política brasileira e em assuntos internos — já que a carta endereçada a Lula mencionava o processo que investiga o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e aliados por tentativa de golpe de Estado —, o parlamentar se esquivou e afirmou que sua avaliação é apenas uma análise da realidade.

O senador voltou a afirmar que o julgamento de seu pai é injusto e que anistiar os acusados de tramar um processo de abolição do Estado Democrático de Direito — planejado após a derrota de Bolsonaro para o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no pleito de 2022 — é o primeiro passo para que Trump retire as tarifas.

Para Flávio as afirmações de que a medida foi estimulada pela atuação do deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) nos Estados Unidos junto a Trump não são correspondem a realidade, mas que o irmão está buscando punir o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes.