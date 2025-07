Labubus dançam funk e viram atração em festa de aniversário

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Os Labubus – os monstrinhos mais amados do momento – já viraram estampa de roupas e até tema de festa infantil. Mas, agora, uma empresa de animação de eventos no Rio de Janeiro – a BBB Festa – criou os personagens vivos de Labubus.

A estreia da atração ocorreu no final de junho, durante o aniversário de 13 anos de uma menina chamada Alice. Nas imagens, dois atores caracterizados como Labubus, personagens monstruosos da marca Pop Mart, animaram a festa dançando funk, rebolando com os convidados, abraçando as crianças e tirando fotos em meio ao público — um vídeo divertido que viralizou nas redes sociais em instantes.

Nas publicações da empresa, a empolgação é clara: "A febre mundial mais desejada chegou aqui na BBB?Festa! Sempre lançando novidades para nossos melhores clientes!!! Os 13 anos da Alice tiveram ‘encanto’ e ‘diversão’ com os monstrinhos mais famosos do momento! Os Labubus". Nos comentários, internautas celebraram a experiência.

“O melhor é ouvir a gargalhada de alegria da pessoa com o personagem vivo, shoooow!”, escreveu um perfil. “O Brasil não tem limites”, disse outro. “Mano!!! Mais bonitinhos que os bonequinhos”, elogiou um terceiro.

A empresa tem diversas opções de personagens vivos, como Pikachu, Super Homem, Elphaba e Glinda – de “Wicked” – entre outros. Mas parece que os Labubus se tornaram os novos queridinhos do público.

O que é Labubu?

O Labubu é um boneco colecionável criado pelo designer Kasing Lung e comercializado pela empresa chinesa Pop Mart desde 2019. Caracterizado por dentes pontudos, olhos saltados, orelhas exageradas e aparência perturbadora, o personagem representa uma estética conhecida como creepy cute — justamente a fusão entre traços infantis e elementos sombrios, que dialoga diretamente com o imaginário da Geração Z.

Apesar de seu visual bizarro, Labubu conquistou popularidade como item de moda e estilo pessoal, aparecendo tanto em mochilas – como chaveiros – como em looks diários e vídeos no TikTok, onde a hashtag #labubu já soma milhões de visualizações. Já os Lafufus, versões não oficiais do boneco, fazem sucesso na rede, sendo vendidos em vários pontos de comércio popular.

O brinquedo colecionável gerou US$ 427 milhões em vendas em 2024 — 23% da receita global da Pop Mart e responsável por um crescimento de 204% no lucro da empresa. No Brasil, o fenômeno reflete o desejo da Geração Z por itens autênticos e que expressem uma identidade particular — um comportamento reforçado por pesquisas da McKinsey & Company, segundo as quais 58% desse grupo priorizam autenticidade na construção da própria imagem.