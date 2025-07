Motorista desce do carro e dança com trenzinho da alegria

É jogo. É arte. É música. É defesa. É dança. A Capoeira é tão importante no Brasil que tem, inclusive, o Dia do Capoeirista (3 de agosto). A data decorre da Lei nº 4.649 de 1985, do governo de São Paulo. Por isso, veja curiosidades sobre essa prática tão valiosa. Agecom Bahia wiki commons

A capoeira tem origem na cultura trazida por povos negros escravizados. Trata-se de uma dança e luta ritmada, cujo os movimentos realizados durante uma roda são acompanhados pelo som do berimbau, cantos e palmas. Augustus Earle domínio público

Um dos mais importantes capoeiristas do Brasil é o Mestre Bimba. Nascido em Salvador, na Bahia, ele foi o criador da Luta Regional Baiana, mais tarde chamada de Capoeira Regional, importante expressão do gênero no país. Ele morreu em 1974, aos 74 anos. Autor desconhecido. wikimedia commons

Nos anos 1930, Mestre Bimba tinha percebido que a capoeira, como luta, estava perdendo adeptos. Muitos a consideravam violenta. Então, ele misturou elementos da Capoeira Tradicional com o batuque criando um novo estilo, com movimentos mais rápidos, num ritmo musical contagiante. Reprodução do site multirio.rj.gov.br/index.php/leia/reportagens-artigos/reportagens

Mestre Bimba fez uma apresentação de capoeira para o então presidente do Brasil, Getúlio Vargas (foto), e o gaúcho gostou tanto que transformou a modalidade em esporte nacional. Mestre Bimba virou o jogo! Governo do Brasil Domínio Público

Outro grande da Capoeira no Brasil foi o Mestre Pastinha. Reprodução todamateria.com.br/capoeira/

Nascido em Salvador (BA), Vicente Ferreira Pastinha era menino e apanhava de um garoto quando um velho o ensinou a se defender com a capoeira. Ele se tornou especialista. Pastinha morreu em 1981, aos 92 anos. Reproduçãoefemeridesdoefemello.com

Além de dança, a capoeira é defesa. O objetivo é demonstrar força, habilidade e autoconfiança, com perfeição no gingado (movimento ritmado do corpo, com equilíbrio e atenção nos movimentos de esquiva, ataque e contra-ataque do parceiro). reprodução todamateria.com.br

Há três tipos de capoeira: Angola, Regional e Contemporânea. Theobondlfi wikimedia commons

Na Capoeira Angola, a mais antiga (da época da escravidão), os golpes são próximos ao chão, o ritmo é lento, há muita malícia e ninguém bate palmas. Divulgação Marcelo Maragni Red Bull Paranauê

Na Capoeira Regional, a malícia se associa à musicalidade mais intensa, com ritmos e movimentos rápidos. Usam-se poucas acrobacias. E os participantes batem palmas. Ricardo André Frantz wikimedia commons

A Capoeira Contemporânea mistura características de ambas. Reprodução do site midianinja.org/news

O principal instrumento utilizado na capoeira é o berimbau. É ele que dita o ritmo e o estilo de jogo dando um som característico à capoeira. O berimbau é basicamente constituído de um pedaço de arame, um pedaço de pau e uma cabaça. Gbiten wikimedia commons

O berimbau foi introduzido à roda de capoeira no século XX. Antes, a prática era acompanhada apenas por palmas e toques de tambores. Sam Fentress wikimedia commons

Em 2014, a roda de capoeira foi reconhecida pela Unesco como um Patrimônio Cultural e Imaterial da Humanidade. Agecom Bahia wikimedia commons

Na capoeira os praticantes utilizam mais os movimentos com os pés e a cabeça e menos os movimentos com as mãos. A capoeira também é jogada por crianças, como uma arte a ser preservada por diferentes gerações. RG72 wikimedia commons

Em 2017, o baiano Lucas Dias Ferreira, o Ratto, venceu a primeira edição do Red Bull Paranauê e foi eleito o capoeirista mais completo do mundo. O evento foi no Farol da Barra, em Salvador, e reuniu participantes do Brasil e do exterior. Reprodução do site atarde.com.br/bahia/bahiasalvador Divulgação | Fabio Piva | Red Bull Content Pool

Como prêmio, Ratto ganhou uma viagem aos Estados Unidos e três dias na academia do Mestre João Grande, um ícone da capoeira mundial. Divulgação | Red Bull Content Pool

João Oliveira dos Santos, o João Grande, é mestre da Capoeira Angola. Nascido em 15/1/1933 em Itagi (BA), ele se radicou nos EUA e divulga a capoeira pelo mundo. Reprodução do site jogodavidaweb.wordpress.com

João Grande teve grandes professores, como Mestre Pastinha e Mestre João Pequeno (foto). Nascido em Araci (BA), João aprendeu capoeira aos 15 anos ao trabalhar com um capoeirista numa plantação de cana-de-açúcar. Fez história na modalidade. Morreu em 2011, aos 93 anos. Reprodução do site correio24horas.com.br/noticia Foto: Angeluci Figueiredo/Arquivo CORREIO

Outro capoeirista lendário no Brasil foi Mestre Caiçara. Nascido em Cachoeira de São Félix (BA), em 1924, ele era filho de uma ialorixá e desde pequeno se acostumou aos ritos africanos. Aprendeu capoeira aos 14 anos com Mestre Aberrê. Morreu em 1997, aos 73 anos. Reprodução do site http://acervo.avozdaserra.com.br/noticias

Na capoeira moderna, além de Ratto, também se destacam Bibinha e Gugu. Em 2018, foram eles os premiados com o título de "mais completos do mundo" na capoeira. Reprodução do site correio24horas.com.br/noticia

A baiana Jubenice Santos (Bibinha, na foto de calça vermelha) e o baiano Joseph Augusto de Souza (Gugu Quilombola) superaram os concorrentes mostrando habilidades nos três ramos da capoeira: Angola, Regional e Contemporânea. Marcelo Maragni Red Bull Content Pool

A prática da capoeira exige muito vigor físico. O jogo provoca o aumento da frequência cardíaca, o desenvolvimento da força muscular e a queima de gordura. Proporciona maior flexibilidade e resistência física. imagem de Nico Mac por Pixabay

A capoeira foi difundida em muitos países, principalmente onde as comunidades brasileiras são numerosas. Após a Copa do Mundo de 2014, o interesse dos japoneses pela cultura brasileira aumentou. E cidades como Oizumi, onde há muitos brasileiros, absorveram parte dos costumes que associam esporte e arte do Brasil. KKPCW wikimedia commons