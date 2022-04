'Herdeiro de Fofão' processa Carreta Furacão e McDonald's por plágio

Pero Vasen Pessini, filho do humorista Orival Pessini, entrou com uma ação na Justiça contra o grupo Carreta Furacão e a rede de fast food McDonald’s por plágio.

Isso porque o grupo tem um personagem chamado ‘Fonfon’ que se assemelha a Fofão, integrante do programa infantil Balão mágico, no ar pela TV Globo durante os anos 1980, e que foi uma das estrelas de uma campanha publicitária a partir de setembro de 2021.

Como herdeiro do criador do Fofão, Pero acusa tanto a Carreta quanto o McDonald’s de fazer “uma reprodução grotesca” e “uma imitação dolosa da obra alheia”. O processo, que ainda não teve o mérito julgado, foi revelado pelo colunista Rogério Gentile, do site Uol. Na ação, Persini pede uma indenização de R$ 500 mil e diz ser difícil acreditar que o McDonald’s desconhecesse a origem do personagem ou que a empresa acreditasse que a Carreta Furacão detinha os direitos autorais do Fofão.