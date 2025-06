Labubu: sucesso do brinquedo faz fabricante atingir valor recorde

A Pop Mart, fabricante chinesa de brinquedos colecionáveis, atingiu, em 2025, um valor de mercado de R$ 243 bilhões, o mesmo da Vale, uma das maiores mineradoras do mundo. O feito foi impulsionado por uma figura improvável: Labubu, um boneco de estética peculiar, com orelhas pontudas e dentes afiados, responsável por movimentar multidões e fazer as ações dispararem em mais de 580% na Bolsa de Hong Kong.

Criado pelo artista chinês Kasing Lung e incorporado à linha "The Monsters" da Pop Mart em 2019, o personagem conquistou jovens de todo o planeta, especialmente a Geração Z. A explosão do Labubu nas redes sociais - com mais de 20 bilhões de visualizações da hashtag #Labubu no TikTok - levou a empresa a dobrar sua receita em um ano, saltando de R$ 4,8 bilhões em 2023 para R$ 10 bilhões em 2024.

O alcance do produto é amplificado por celebridades como Rihanna e Kim Kardashian, que já ostentaram versões do boneco em formato de chaveiro. No Reino Unido, lojas da Pop Mart chegaram a fechar temporariamente devido a tumultos causados pela alta demanda, e em paralelo a isso, surgiu um mercado de aluguel de Labubus, com valores entre R$ 30 e R$ 40 por dia.

O boneco vem se consolidando como um símbolo de expressão pessoal Reprodução

A ascensão de um "monstrinho"

O Labubu não segue o padrão tradicional dos brinquedos fofos. Com seu visual descrito como "estranhamente adorável", ele se tornou símbolo de uma nova estética que mistura doçura e bizarrice - algo que repercute fortemente entre jovens consumidores digitais em busca de autenticidade.

Essa estética foi essencial para o sucesso nas redes, onde ele aparece em vídeos de unboxing, coleções raras e rotinas cotidianas.

Um novo titã do mercado global

A comparação com a Vale, multinacional brasileira que lidera a produção global de minério de ferro, níquel e cobre, escancara uma mudança de paradigma. Enquanto a Vale representa o setor tradicional e de infraestrutura pesada, a Pop Mart surfa na economia criativa e digital, transformando personagens em ativos de mercado bilionários.

Embora o faturamento da Pop Mart ainda esteja longe dos números operacionais da Vale, o valor de mercado equiparado reflete o peso do intangível - o poder da marca, do engajamento social e da influência cultural. Hoje, um brinquedo pode valer tanto quanto uma commodity.

No entanto, o crescimento meteórico da Pop Mart também levanta preocupações. A empresa enfrenta desafios como a instabilidade nas tarifas comerciais, a pressão por práticas sustentáveis e a crescente concorrência no mercado de colecionáveis. A necessidade de manter o "hype" em torno do Labubu será determinante para sustentar a valorização alcançada.

Além disso, o surgimento de cópias não licenciadas - apelidadas de "Lafufu" pelos fãs - coloca em xeque a exclusividade do item. Esses produtos geralmente apresentam deformidades e não contam com o QR Code de verificação dos originais, sendo vendidos por preços significativamente menores.