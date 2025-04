Jelly Tint: produto que parece gelatina pode transformar sua make

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Tem cheiro de gelatina, textura de gelatina, aparência de gelatina – mas não é gelatina. Os produtos jelly ganharam espaço no mundo da maquiagem, especialmente depois que o Jelly Tint da Milk Makeup viralizou nas redes sociais. Com proposta divertida, novas opções surgiram no mercado – por um preço mais acessível.

A reportagem do Estado de Minas recebeu as três cores do Jelly Tint da Ricca, que promete a mesma vibe divertida e multifuncional. Quer saber o que achamos? Confira a seguir:

Proposta e versatilidade

O Jelly Tint da Ricca é um bastão de textura translúcida, quase vítrea, que se propõe a simplificar a rotina de beleza com um só produto, capaz de atuar como tinte labial, blush e sombra, trazendo praticidade para quem busca resultados rápidos e looks leves para o dia a dia. São três cores: cereja, pêssego e vinho.

Cores do Jelly Tint Ricca

A embalagem é simples e se assemelha a um blush cremoso comum. Ao tirar a tampa, impressiona a aparência gelatinosa, reforçada por um cheirinho que lembra sobremesa de gelatina de frutas – natural, porém, sem adição de fragrância, já que esse aroma vem de compostos como agarose e corantes.

Vale lembrar que não é um produto comestível, por mais que pareça. Na aplicação, a sensação é de refrescância, quase um friozinho suave sobre a pele, fruto da combinação de gelatina e carbômeros na fórmula.

Na prática, funciona?

O produto promete ser multifuncional, mas performa de maneira diferente em cada parte do rosto, conforme vimos nos testes. Nos lábios, o bastão desliza com leveza, entregando um efeito tint sutil e duradouro, com uma corzinha "de saúde". O sabor doce é agradável e não enjoa, perfeito para quem não abre mão de conforto além da cor.

Nas bochechas, a grande surpresa é a compatibilidade com bases cremosas: o Jelly Tint adere sem "carregar" a maquiagem de baixo. A tonalidade é translúcida, mas permite construir camadas, o que pode não funcionar para tons de pele retintos. Atenção ao tempo de secagem rápido: para evitar manchas, aplique e esfume imediatamente com pincel fofo ou dedos.

O terceiro modo de usar é nos olhos, mas sua performance é mais limitada. O gel não gruda bem em pincéis tradicionais, e usar o bastão diretamente na pálpebra pode ser incômodo, já que ele é grande demais para a área dos olhos. A melhor estratégia é depositar uma pequena quantidade no canto externo e, em seguida, esfumar de leve com os dedos ou com um pincel macio, resultando em um look despojado para o dia a dia.

Fórmula em detalhes

A composição reúne ingredientes hidratantes (apesar de não se caracterizar como um produto de skincare), gelificantes e conservantes modernos. Antioxidantes como ácido ascórbico e metabisulfito de sódio garantem estabilidade de cor, mas quem tem pele sensível deve ficar atento a esses últimos, conhecidos por causar irritação em peles reativas. De modo geral, não há silicones pesados ou óleos oclusivos, o que torna a fórmula relativamente "clean" e leve.

Vale a pena?

O Jelly Tint da Ricca é vendido por cerca de R$ 30, em uma embalagem de 5g. Ele se mostra um bom dupe (produtos que são similares ou inspirados em produtos de marcas famosas, mas que não são falsificações) do tint da Milk, que custa mais de R$ 260.

Seu desempenho nos lábios e bochechas surpreende pela durabilidade e acabamento natural; nos olhos, limitações exigem truques de aplicação. Para quem curte experimentar texturas diferentes e busca praticidade sem estourar o orçamento, é uma excelente escolha. Se sua pele é extremamente sensível a conservantes ou sulfitos, faça um teste de contato antes.

Vale destacar que existem outras marcas "baratinhas" que possuem a mesma proposta, como a SP Colors, Pink 21 e Belle Angel (todas na mesma faixa de preço). Mas não é possível dizer que performam da mesma forma, já que não foram testadas pela reportagem.

Divertido, acessível e com performance sólida, à altura do preço, ele é uma boa opção para quem quer trazer um toque de cor ao look do dia a dia.