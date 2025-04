Make com cheirinho de chocolate: testamos a linha Choco Fun, da Fenzza

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Nesta Páscoa, que tal presentear com produtos de maquiagem inspirados em chocolate? A linha Choco Fun, da Fenzza, une tendências da make, embalagens divertidas e preço baixo – os preços variam entre R$ 9,90 e R$ 28,90.

Com cheirinho de chocolate, os produtos são uma opção para quem se apaixonou pelo mocha mousse, a cor do ano, segundo a Pantone. Mas, trazendo um toque jovem e moderno para o look.

O Estado de Minas testou diversos produtos da linha e conta o que vale ou não a pena.

Pó solto

O pó solto da linha Choco Fun, da Fenzza, promete unir acabamento aveludado com um toque divertido – e cheiroso – de chocolate. Tudo isso por R$ 14,99. O produto está disponível em duas tonalidades (Chocolate e Chocolate Branco – que foi a testada).

Pó solto Choco Fun Fenzza / divulgação

Logo de cara, o que impressiona é a textura: o pó é fino, leve e fácil de espalhar. Ele realmente ajuda a selar bem a maquiagem, controlando o brilho e deixando um acabamento matte bonito na pele. Na prática, ele segura muito bem a make ao longo do dia, quase à prova d’água – perfeito para quem precisa que tudo fique no lugar por horas.

No entanto, vale uma atenção especial: por ser tão seco e potente, o produto pode marcar linhas de expressão, especialmente na região abaixo dos olhos. Por isso, quem tem pele madura ou seca deve aplicar com cautela – e preferir usar com um bom hidratante ou primer por baixo.

O cheirinho de chocolate é uma das grandes apostas da linha Choco Fun, mas aqui vai um alerta: ele é bem doce e pode ser enjoativo para pessoas mais sensíveis a fragrâncias. A boa notícia é que, após a aplicação, o cheiro praticamente desaparece da pele.

Já a embalagem deixa a desejar. Apesar do visual divertido, falta um dosador, o que faz com que o pó voe e faça sujeira durante a aplicação. É preciso ter cuidado para não desperdiçar produto.

A composição do produto é básica e funcional: contém talco, estearato de magnésio (que ajuda na aderência à pele), óxido de zinco (conhecido por suas propriedades calmantes e de proteção solar), parafina líquida e fenoxietanol (conservante). Também tem fragrância, responsável pelo cheirinho doce.

Os ingredientes são comuns em cosméticos e seguros para uso externo, mas a presença de parafina líquida pode não agradar a quem tem pele muito oleosa ou propensa a acne. A fórmula também pode conter pigmentos CI 77492 e CI 77491, usados para dar coloração ao pó.

Contorno em stick

O contorno em bastão está disponível em quatro tonalidades: Cacau 15%, 35%, 50% e 70%, todas com fundo marrom frio – ideal para esculpir o rosto sem deixar aquele efeito alaranjado artificial que alguns contornos mais quentes causam. Testamos a cor Cacau 35%.

Contorno em stick Choco Fun Fenzza / divulgação

O stick é cremoso e fácil de espalhar, deslizando bem na pele e esfumando com naturalidade. Seja com esponja, pincel ou até os dedos, o produto responde bem e não mancha. Ele oferece um acabamento natural, mas é possível construir camadas para um contorno mais marcado.

Por ser de subtom frio, ele realmente cumpre a função de criar sombra no rosto, afinando e definindo áreas como as bochechas, mandíbula e nariz com mais realismo.

Assim como o pó, o contorno tem um cheiro adocicado, que pode ser forte no momento da aplicação, mas desaparece rapidamente. Isso é positivo para quem é mais sensível a fragrâncias, mas ainda assim, vale o alerta.

A embalagem é prática, em formato bastão retrátil, o que facilita o uso no dia a dia e o transporte na nécessaire. Custando R$ 17,99, o contorno tem uma fórmula emoliente e nutritiva, que justifica a textura cremosa e a facilidade de espalhar.

Destaque para a manteiga de karité, conhecida por sua ação hidratante; para os triglicerídeos caprílicos/cápricos – derivados do óleo de coco, que ajudam na suavidade da aplicação; e para a vitamina E, com propriedades antioxidantes.

Michelle Pfeiffer foi elogiada pelos fãs ao postar uma selfie em suas redes sociais. Na foto, a atriz de 66 anos expõe sua beleza natural, sem maquiagem ou filtro, com um leve sorriso, e a legenda: ‘A caminho do meu trabalho, feliz quinta-feira”. Diversos seguidores exaltaram a beleza da atriz. “Você fica cada dia mais linda”, enalteceu um fã. Outro foi enfático: “A mais linda”. Reprodução/Instagram Em 2024, Michelle Pfeiffer já tinha impressionado os fãs e feito sucesso nas redes sociais com imagens de rosto limpo, sem maquiagem, mostrando a beleza natural. "A mulher mais linda e deslumbrante do planeta", elogiou um fã em publicação de março. "Sempre linda. O olhar mais doce", elogiou outro seguidor. instagram Nascida em Santa Ana, na Califórnia, Michelle Marie Pfeiffer tem uma carreira de destaque e segue envolvida em novos trabalhos. Além de atriz, ela é produtora. Veja sua trajetória. Instagram @michellepfeifferofficial Pfeiffer iniciou a carreira artística na televisão, aos 20 anos, participando de séries. E desde cedo chamou atenção pela beleza associada ao talento. Instagram @michellepfeifferofficial Sua estreia no cinema ocorreu em 1980, no filme “The Hollywood Knights”, uma comédia adolescente. Michelle Pfeiffer - Instagram @michellepfeifferofficial Em 1982, interpretou seu primeiro papel de destaque em “Grease 2”, mas foi no ano seguinte, com “Scarface”, de Brian De Palma, que sua carreira passou a receber holofotes. No filme ela contracenou com Al Pacino. Divulgação Sua primeira indicação ao Oscar (atriz coadjuvante) foi pela personagem Madame de Tourvel, em “Ligações Perigosas, de Stephen Frears. Divulgação Em 1990, ela conquistou o Globo de Ouro de melhor atriz no drama em “Susie e os Baker Boys”, em que mostrou que também canta muito bem. Divulgação Dois anos depois, levou o Urso de Prata em Berlim pela interpretação em “Love Field” ("As Barreiras do Amor") Divulgação Pfeiffer também ganhou projeção no universo dos filmes de super-heróis ao interpretar a Mulher Gato em ‘Batman: O Retorno”, de Tim Burton, em 1992. Reprodução/Batman - O Retorno Além do cultuado “Scarface”, Pfeiffer contracenou com Al Pacino no romance “Frankie & Johnny” e foi indicada ao Globo de Ouro de melhor atriz. Reprodução A filmografia de Michelle Pfeiffer inclui mais de 50 produções, incluindo quatro com a presença de outro dos maiorais de Hollywood, Robert de Niro. Divulgação Michelle Pfeiffer foi casada por sete anos com o ator Peter Horton e, desde 1993, está com David E. Kelley, com quem tem um filho. Instagram @michellepfeifferofficial Antes, ela já havia adotado uma menina, Claude Rose, que é sua filha mais velha. Reprodução/Instagram Em uma entrevista de 2022 ao “The Hollywood Reporter", a atriz contou uma passagem curiosa de sua vida em que aderiu a uma seita que pregava alimentação à base de luz. reprodução / ligações perigosas “Bagunçaram minha mente e fizeram uma lavagem cerebral”, afirmou, referindo-se ao fato ocorrido quando tinha 20 anos e ela havia acabado de se mudar para Los Angeles. Instagram @michellepfeifferofficial No fim de 2023, ela surgiu com um olho roxo, causando apreensão nos fãs. A atriz explicou nas redes sociais que tinha sofrido um acidente doméstico com bola de pickleball. Instagram Em seguida, ela postou imagem colocando um saco de gelo no olho e fez o alerta para que as pessoas não brinquem com essa bolinha oca em qualquer lugar. “Aviso: pickleball, fique longe da cozinha”, postou. Instagram Voltar Próximo

A presença de fenoxietanol e perfume reforça o cuidado com a conservação e fragrância do produto. Já os pigmentos CI 77891, CI 77491, CI 77492 e CI 77499 garantem variação de tons com boa entrega de cor.

Apesar dos ingredientes oclusivos como a parafina e o isopropyl palmitate, que podem não agradar quem tem pele muito oleosa ou acneica, a fórmula é segura para uso externo e condizente com o padrão de cosméticos dessa categoria.

Lápis labial retrátil

O Lápis Labial Retrátil está disponível em quatro tons com nomes apetitosos: Dolce, Banoffe, Bombom e Tiramissu. Testamos as cores Banoffe e Bombom, e o veredito é que o produto entrega boa performance com um toque de elegância – e quase nenhum exagero, seja na textura ou no perfume.

Lápis labial retrátil Choco Fun Fenzza / divulgação

Com uma textura relativamente cremosa, o lápis desliza suavemente nos lábios sem arranhar ou repuxar. Ele é macio na medida certa, o que permite delinear com precisão, inclusive bocas mais finas, e até preencher os lábios por completo, como um batom matte confortável. A cremosidade controlada evita que o produto escorra ou borre com facilidade. O acabamento é opaco, mas não resseca os lábios – o que faz dele uma boa escolha para o dia a dia ou para usar como base para batons líquidos e glosses.

Entre os produtos da linha, o lápis labial é o menos perfumado – o cheiro é quase imperceptível, o que pode agradar bastante quem prefere produtos labiais sem fragrância ou é sensível a aromas doces.

A embalagem retrátil é prática e evita o uso de apontador, com a ponta fina o suficiente para garantir precisão, o que facilita muito a vida na hora de contornar os lábios.

Custando em torno de R$ 20, o lápis tem boa pigmentação, precisão e uma fórmula equilibrada entre fixação, conforto e proteção. Destaques incluem o ciclopentasiloxano – um silicone volátil que dá maciez e ajuda na espalhabilidade – ceras (microcristalina, de candelila e sintética de abelha), que dão estrutura e ajudam na fixação e cremosidade sem derreter com facilidade.

A composição também inclui BHT e etilhexilglicerina, antioxidantes e conservantes suaves, que ajudam na estabilidade do produto. A fórmula também conta com pigmentos como dióxido de titânio (CI 77891) e os óxidos de ferro (CI 77491, 77492 e 77499), responsáveis pelas variações de tons, além de mica, que pode conferir um leve toque luminoso, dependendo da cor.

Duo de batom e gloss labial

A proposta do Duo Batom e Gloss Labial Choco Fun da Fenzza é unir cobertura intensa e acabamento sequinho com o brilho divertido do gloss. Disponível em quatro cores (Choco Melo, Pão de Mel, Brigadeiro e Verrine), testamos os tons Verrine e Choco Melo – e o resultado é uma experiência sensorial doce, com boa performance e alguns pontos a considerar.

Duo gloss e batom Choco Fun Fenzza / divulgação

O batom matte é realmente bem seco, o que contribui para a alta durabilidade. Mesmo com uma camada fina, a pigmentação é excelente e cobre os lábios de forma uniforme, sem manchar. É aquele tipo de batom que gruda na boca e permanece ali por horas – desde que você não aplique o gloss por cima.

O gloss, por outro lado, vem com partículas de brilho e entrega aquele efeito molhado, divertido e luminoso. Ele transforma completamente o acabamento, adicionando brilho e uma sensação mais hidratante. No entanto, como já era de se esperar, o uso do gloss reduz consideravelmente a durabilidade do batom, especialmente se você comer ou beber.

A combinação das cores entre batom e gloss é bem pensada, criando um visual coeso e moderno. O duo traz o cheiro mais acentuado entre os produtos da linha Choco Fun. A fragrância doce é perceptível mesmo depois da aplicação, e o gostinho levemente adocicado pode ser um incômodo para quem prefere produtos neutros – embora muitos usuários possam até gostar desse toque "gourmet".

A embalagem em formato duplo é prática e charmosa, perfeita para carregar na bolsa ou deixar exposta na penteadeira. Por R$ 24,99, oferece dois produtos em um, com boa entrega de cor e versatilidade no acabamento.

A fórmula do batom combina ingredientes que garantem durabilidade e aderência, como trimethylsiloxysilicate e dimeticona, silicones que criam uma película resistente à água e promovem fixação; sílica e estearato de magnésio, que ajudam no efeito matte e a absorver oleosidade dos lábios;

A glicerina traz um leve efeito hidratante, equilibrando a secura do produto. O gloss apresenta uma composição rica em emolientes e brilho, como óleo de rosa mosqueta, hidratante e regenerador; BHT e acetato de tocoferila (vitamina E), antioxidantes que protegem a fórmula e os lábios.

Apesar da presença de sacarina de sódio, responsável pelo sabor levemente adocicado, o gloss não chega a ser pegajoso nem forma babinha – o que é um ponto positivo.

Tint cream

O Tint Cream da Fenzza é mais uma adição divertida e funcional à linha Choco Fun. Com preço acessível (cerca de R$ 15) e disponível em quatro cores— Sensação, Camafeu, Cookie e Brownie — todas testadas pela reportagem, com acabamento translúcido que valoriza o tom natural dos lábios. O produto se destaca como uma opção híbrida entre gloss, lip tint e lip oil.

Tint cream Choco Fun Fenzza / divulgação

Na boca, o Tint Cream não escorre, nem forma babinha, graças à sua textura mais densa e emoliente, bem próxima à de um lip oil. Isso garante conforto prolongado sem aquela sensação pegajosa de gloss. A aplicação é fácil e uniforme, e o produto desliza bem nos lábios.

Embora tenha um brilho leve na aplicação, o que realmente chama atenção é o efeito tint: mesmo após a remoção do produto, os lábios permanecem sutilmente corados, com aquele ar de boca saudável e natural. Isso também contribui para uma boa duração, especialmente para um produto cremoso.

Entre os itens da linha, o cheiro e o sabor do Tint Cream são bastante presentes. Ele tem aquele aroma adocicado característico da linha Choco Fun, que permanece nos lábios por um bom tempo. Pode agradar quem gosta dessa estética de maquiagem “gostosinha”, mas pode incomodar quem prefere produtos mais neutros.

Nenhuma delas mancha, e todas oferecem uma pigmentação equilibrada, suficiente para realçar sem esconder completamente a cor natural da boca.



A composição traz uma mistura inteligente de óleos, ceras e ativos hidratantes, como parafina líquida, poliisobuteno, cera de candelila e cera de carnaúba, que garantem brilho e formam uma camada protetora nos lábios. A fórmula também inclui propilenoglicol, pantenol e acetato de tocoferila (vitamina E), que são ingredientes hidratantes e calmantes.

O uso de ingredientes como BHT (antioxidante) e perfume é comum em produtos desse tipo, mas vale lembrar que peles muito sensíveis podem ter alguma reação — embora o produto não tenha apresentado incômodos durante os testes.

Paletas de sombra

As paletas de sombra Choco Fun da Fenzza conquistaram o coração da redação e prometem agradar quem ama tons neutros com um toque de ousadia. Por R$ 28,90, cada paleta traz uma curadoria de cores versátil e surpreendente, ideal para looks tanto do dia quanto da noite.

Paletas de sombra Choco Fun Fenzza / divulgação

Ao todo, são três versões — Chocolate Pudding, Caramel Brownie e Dark Fudge —, todas foram testadas pela nossa equipe e entregam combinações que equilibram o básico e o criativo. Cada paleta reúne acabamentos matte, cintilante e marmorizado, com destaque para as sombras multichrome, que mudam de cor conforme a luz e adicionam um ar moderno ao look — uma ousadia rara em produtos dessa faixa de preço.

As sombras são bem pigmentadas, especialmente os cintilantes e marmorizados. Apesar de um leve esfarelamento na aplicação (comum em fórmulas mais macias), elas esfumam facilmente, com aquela textura “de nuvem” que facilita transições suaves entre as cores.

Podem ser aplicadas tanto com pincel quanto com os dedos, especialmente as sombras cintilantes, que entregam mais brilho quando pressionadas com a ponta dos dedos.

Outro ponto forte é a embalagem moderna e compacta. Ela cabe facilmente na bolsa, tornando a paleta uma aliada prática para quem gosta de retocar ou transformar o look ao longo do dia.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Curiosamente, esse foi o único item da linha testado sem cheiro de chocolate, o que pode agradar quem prefere maquiagem sem fragrância marcante.

As paletas brilham em sua proposta: neutras com personalidade. É fácil montar desde um look básico de trabalho até uma maquiagem mais elaborada para festas — tudo com pigmentação, brilho e variedade de tons. Uma compra certeira para quem ama paletas pequenas, mas cheias de possibilidades.

A composição varia conforme o acabamento. As sombras cintilantes têm base de talco, mica e óleo mineral, que garantem uma textura sedosa e aderente. Além de óleo de coco e palmitato de etilhexila, que oferecem hidratação leve e ajudam na espalhabilidade.

As mate têm fórmula mais leve e aveludada, com sílica e dimeticona, que ajudam na difusão suave e acabamento matte confortável. Também leva óleo mineral e ingredientes emolientes como Poliisobuteno, garantindo que as sombras não fiquem secas demais.

As marmorizadas têm base aquosa e emolientes como dimeticona, octildodecanol e triglicerídeos, essa fórmula lembra sombras cremosas secas ao toque. A composição ainda traz polímeros como poliacrilamida e poliacrilato de sódio, que ajudam a dar a textura marmorizada e mantêm o brilho uniforme.