As belezas da Páscoa

Estudante de jornalismo na PUC Minas (7° período), Estagiária no Degusta e Feminino no Jornal Estado de Minas.

Montar uma mesa especial para o almoço no domingo de Páscoa, praticamente todo mundo faz, mas, de alguns anos para cá, a data vem ganhando espaço nas lojas de decoração e transformando não só os almoços em eventos temáticos, com toda a casa. Se antes enfeitávamos a casa apenas para o Natal, hoje as famílias buscam transformar o lar em um espaço mais lúdico para marcar a celebração desta semana tão especial.



A data que comemora a ressurreição de Jesus Cristo é marcada por símbolos diversos. Se remetermos ao olhar religioso a simbologia são as ovelhas brancas, o pão e o trigo, o vinho e as uvas, e a cruz vazia. E no lado lúdico são os conhecidos coelhinhos da Páscoa e os ovos de chocolate. A origem desses elementos é um pouco incerta, mas, algumas fontes apontam que seriam referências germânicas, advindas de uma lebre que levava ovos coloridos, na época do equinócio da primavera, e os escondia para que as crianças os encontrasse. Essa cultura se popularizou nos Estados Unidos, por meio de imigrantes alemães.

Fato é que a tradição se espalhou e hoje diversos lugares do mundo, inclusive, claro, o Brasil, celebram a Páscoa com a imagem do coelhinho e escondendo os ovos de chocolate dentro de casa ou no jardim para as crianças encontrarem. A novidade agora são as decorações temáticas que, além de compor as mesas, adornam a casa inclusive com árvores.

Guirlanda de Páscoa da Tempori Home Tempori/ Divulgação

Bruna Gosende, que, junto com a mãe comanda a Tempori Home, loja com quase 30 anos de mercado, diz que as pessoas estão reunindo mais a família em suas casas e por isso investem em decorações temáticas para criar um clima especial. “Depois da pandemia, as pessoas estão mais preocupadas em criar momentos dentro de casa. Por isso, estão decorando e ambientando o lar para Páscoa, Natal, e até mesmo para o halloween”.



Há décadas, a Tempori é reconhecida pelos itens de decoração modernos e elegantes e pelo Natal, e há cerca de três anos passaram a investir na Páscoa depois que os clientes começaram a procurar por decorações do tema, mas foi só este ano que a loja montou um espaço destinado à data. Os itens mais procurados, entretanto, ainda são direcionados à mesa posta, como porta-guardanapos, flores secas e outros itens que podem ser reaproveitados ao longo do ano.



Guirlandas e árvores enfeitadas estão dispostas no espaço e Bruna Gosende explica que existe uma referência à cultura alemã, com a árvore Osterbaum, um dos grandes símbolos da Páscoa no país europeu, com galhos secos e ovinhos coloridos pendurados. Aproveitar a árvore de Natal que tem em casa e enfeitar com coelhinhos e ovos também é uma ótima opção. “Tem um tempo que as pessoas vêm tentando aproveitar melhor a árvore de Natal, justamente para não ficar com ela guardada o ano inteiro”, completa.

Tradição no belo



Denise Magalhães sempre teve um olhar para o futuro e por isso foi a primeira floricultura a investir pesado em enfeites diferenciados para todas as datas especiais. E a cada ano sempre apresenta novidades e cria, em sua Verde que te quero Verde cenários que levam os clientes a viajar para o reino da imaginação. Não são poucos os que levam os filhos e netos para ver de perto as maravilhas que ela faz em cada período.



Mesa de Páscoa na área externa da Verde Que Te Quero Verde Alexandre Guzanshe/EM/D.A. Press

O Natal é história antiga e cada vez mais deslumbrante com figuras e adornos de arrancar suspiros. Na época de junho sua loja vira um arraial e anualmente ela faz uma festa junina beneficente, que é inesquecível. E há anos ela enfeita toda a sua loja para a Páscoa.



Além de todas as flores e folhagens que perfumam a loja, adornos de Páscoa espalhados pela Verde que te Quero Verde a tornam ainda mais encantadora. A proprietária, Denise Magalhães, explica que esses períodos do ano são sempre bastante movimentados por lá. “A Verde sempre trabalhou com as datas comemorativas, como Páscoa e Natal, e sempre teve muita aceitação”.



A Verde que te Quero Verde preparou neste ano uma casinha, que podemos entrar nela com conforto, repleta de decorações para a Páscoa. Nas janelas jardineiras e árvores com coelhos de todos os tamanhos, modelos e materiais; ovos pintados, cenouras e muito mais. Destaque para as borboletas pendentes iluminadas, e as flores gigantes que abrem e fecham. Mesmo com muitas novidades, Denise diz que os coelhos são imbatíveis e lideram as vendas nesta época. “A gente sempre busca os melhores produtos dentro e fora do Brasil”.



Celebração à mesa

Ticha Ribeiro é stylist, proprietária da Ma Perle e responsável pelas decorações de mesa mais encantadoras, para as mais diversas ocasiões. Na Páscoa, por exemplo, existem variados caminhos e possibilidades para seguir na decoração. Seja mais lúdica ou tradicional, a mesa posta de Ticha é cativante e muito convidativa, e ela destaca que esse espaço de convivência sempre a deslumbrou. “Eu sou apaixonada por Páscoa desde criança e ela tem uma simbologia muito forte ligada à mesa, de ter sido a última ceia”.



Os coelhos, símbolo tão importante para as crianças, também são usados por Ticha nas decorações. “Eu acho que é um encantamento que a gente aprende na infância e carrega essas memórias afetivas para o resto da vida, então na mesa, eu sempre busco trazer um pouquinho desse carinho, desse lado lúdico”, diz.



Mesa em tons de laranja e preto montada por Ticha Gladyston Rodrigues/EM/D.A. Press. Brasil.

Ticha percebe que atualmente a Páscoa tem sido celebrada durante todo o mês, porque com a decoração das casas, as pessoas acabam convidando amigos ao longo do mês para chás, almoços, jantares etc e a família celebra no domingo. Isso, inclusive, instiga e impulsiona a criatividade, afinal, ocasiões como lanches e até mesmo eventos infantis pedem decorações mais divertidas que o tradicional.



A stylist montou três opções de decoração de mesa na Casadorada, local onde fica a Ma Perle, duas em tons de rosa e outra apostando no preto com laranja. Com louças que vão desde pratos a coelhos de porcelana pintados à mão por Jeanne Hurtado, que são verdadeiras obras de arte, e os jogos americanos temáticos, as mesas contam com toques de muita sofisticação.



Sempre que possível, o uso de flores é – praticamente – essencial. O toque feminino e delicado compõe qualquer decoração. Flores secas também podem ser uma opção, mas as frescas, que, na mesa de Ticha são tulipas, orquídeas, crisântemos anastasias rosas e uma imponente protea king da Molla Flora, dão um toque ainda mais especial. Para decorar sua mesa, se não tiver flores, apenas folhagens caem muito bem. Tanto os doces quanto os salgados podem adotar formatos especiais e divertidos para a Páscoa. Por isso, comidinhas do buffet A Chef Catering, bolos e pavlovas da Suspirô compuseram as mesas.