Todo ano, as famílias se reúnem na Páscoa em torno da mesa para celebrar a ressurreição de Jesus em família. Isso mesmo, é muito lindo comemorar a Páscoa com o coelhinho entregando deliciosos ovos de chocolate, é o lado lúdico e delicioso que alegra as crianças, mas não podemos esquecer o real significado da Páscoa.

A primeira Páscoa foi na época de Moisés, quando os judeus eram escravos no Egito. A palavra páscoa significa pass over, ou seja, passar por cima e se refere à décima e última praga que Deus enviou para que o faraó libertasse os judeus. A última praga foi a morte dos primogênitos, de todas as casas. Mas quem passasse o sangue de um cordeiro sem mácula, no umbral das portas de suas casas, o anjo da morte passaria por cima (pass over) dessas casas. E o povo foi libertado no dia seguinte.

A segunda Páscoa, que é a definitiva, foi a da vinda de Jesus, o filho de Deus. Jesus veio ao mundo como homem, para dar exemplo para nós, morrer na cruz, derramar seu sangue para nos salvar e nos perdoar de nossos pecados, vencer a morte ressuscitando no terceiro dia e todo aquele que crer nele como salvador de sua vida, será salvo e será liberto de seus pecados, sendo reconciliado com Deus.

Esta é a libertação definitiva. E é este sacrifício de Jesus, tão doloroso para Ele, mas tão cheio de amor por nós, e tão maravilhoso, porque viveu nesta terra sem nunca ter sido contaminado pelo pecado, que venceu o pecado na cruz. Na sexta-feira foi o dia de sua crucificação, e hoje, comemoramos o dia que Ele venceu a morte, ressuscitou, o domingo de Páscoa.

