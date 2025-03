Para aguentar o tranco

O Lollapalooza é um festival de música alternativa criado nos EUA em 1991, e apesar de ter tido um grande fracasso em 2004, retomou sua força e popularidade a partir de 2005. É realizado no Brasil desde 2012. O nome, algumas vezes pronunciado como lollapalootza ou lalapaloosa, vem dos séculos 19 e 20, de uma expressão americana que significa "uma extraordinária ou incomum coisa, pessoa, ou evento; um exemplo excepcional ou circunstância." Com o tempo, o termo passou também a lollipop (pirulito em inglês). O Lollapalooza Brasil 2025 começou na última sexta-feira e termina hoje, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

Coleção da para o Festival Lollapalooza 2025 Pool/Riachuelo



A Pool, marca de denim da Riachuelo e uma das patrocinadoras do evento criou uma coleção especial para as pessoas curtirem os shows, com peças em denim, priorizando o conforto e estilo em looks práticos e cheios de personalidade. A marca apostou em uma vibe moderna e descomplicada, com peças criadas para quem quer aproveitar o evento com atitude.



O jeans é o grande destaque da coleção, com o azul como protagonista, mas modernizou com tons em preto e cinza, dando um toque rebelde e sofisticado. A coleção apostou na liberdade criativa, traduzida em uma variedade de lavagens com sobretintos dirty, aspecto vintage e jeans black lavado, aplicações de tachas e animal print. As modelagens baggy, cargo, wide leg, skater, loose, bermudas e jorts trazem funcionalidade para as composições que ficaram ainda mais interessantes com sobreposições com shackets e jaquetas.

Coleção da Pool da Riachuelo Coleção da Pool/Riachuelo



Além das criações autorais, a Pool trouxe uma coleção cápsula desenvolvida pela artista urbana Mari Mats que assina estampas exclusivas em camisetas. Para complementar os looks, acessórios indispensáveis, como bolsas, cintos e botas.



Ficou muito bom e vale para todos os momentos, independente do festival.