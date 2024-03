Não era muito comum por aqui as pessoas investirem em decoração temática de Páscoa. Mas, há alguns anos, essa história mudou. Lojas começaram a criar vitrines de tirar o fôlego com os mais diversos modelos de coelhos e dos coelhos surgiram outros adornos, aparelhos de chá e de jantar e mais uma infinidade de coisas lindas e lúdicas para decorar mesas de todos os tipos.

E coisa bonita e diferente atrai olhares, chama a atenção. E quem é criativo e tem bom-gosto viaja longe e cria coisas exclusivas que se tornam objeto de desejo. Foi assim com Ticha Ribeiro, uma jovem que começou a trabalhar como produtora de moda, destacando-se em trabalhos que chamavam atenção. Depois de anos nesse mercado, decidiu mudar de ramo e trouxe para o público os jogos americanos de microfibra, estampados, cortados a laser. Hoje, várias pessoas já trabalham com esse produto, mas foi Ticha quem surpreendeu a todos com a novidade.

Tem uma infinidade de coleções, cada uma mais linda que a outra, além das temáticas, de acordo com datas especiais. E tudo que ela faz é para arrancar suspiros e aplausos, porque é grande, completo e perfeito. Foi exatamente assim quando fez sua primeira coleção de Páscoa. Ela montou uma sala temática, tendo ao centro uma mesa enorme que era um verdadeiro jardim de coelhos e ovos. Desde então, sua Páscoa é aguardada com grande expectativa e ela sempre surpreende.

No fim do ano passado, Ticha levou sua Ma Perle para a Casadorada. Como já era perto do Natal, não teve tempo de fazer nenhuma ação para divulgar seu novo local. Como a Páscoa sempre foi uma data muito esperada por seus clientes, decidiu fazer uma mostra completa na Casadorada.

Mas ela viu que precisava de uma novidade incrível e convidou Jeanne Hurtado para participar. Jeanne era cliente antiga de Ticha, muito low profile, sempre falava das porcelanas que pintava, porém de forma tímida, referindo-se ao trabalho no diminutivo.

Um dia, Ticha decidiu conhecer a tal “porcelaninha, e ficou de quexo caído. “Quando vi as peças, cai para trás com a maravilha e a riqueza do trabalho de Jeanne. Desde então, decidimos que teríamos que fazer alguma coisa juntas. E eu só tinha visto o trabalho dela por fotos. Quando decidi fazer a Páscoa, fiz o convite na mesma hora e ela aceitou”, conta.

A dupla começou a casar as louças com os jogos americanos e foi construindo a história de cada mesa, como iam montar, que espírito cada uma teria. “A Jeanne é tão artista que ela também fez os arranjos florais das mesas”.

Jeanne Hurtado sempre se dedicou à arte, desde pequena. Trabalhou com madeira, artesanado, pintura, até que começou a fazer pintura em porcelana e tomou gosto mesmo em 2013, quando sua filha marcou casamento. Passou dois anos fazendo tudo para a festa, desde as 10 mil forminhas de renda guipir para os doces até pintar todo o aparelho de jantar, porta-guardanapos, lembrancinhas etc. Nunca foi de mostrar suas obras de arte, sempre muito discreta, o que fazia era para ela e para os seus. A filha caçula também teve aparelho exclusivo em seu casamentoo, realizado pouco tempo depois da pandemia, por isso foi apenas para 250 convidados, felizardos, que foram presenteados com peças da artista.

Como gosta muito de viajar, onde vai procura por peças de porcelana, diferentes, temáticas, exclusivas e traz para pintar e aumentar seu acervo, como é o caso de todos os coelhos usados na decoração das mesas, desde os pequenos até os grandes, e dos ovos também. Tudo mais clássico, estilo limoges, que é o seu preferido. Praticamente todas as suas peças já foram vendidas, o sucesso foi total.

A maioria das mesas são lúdicas, com coelhos, mas Ticha queria fazer uma mesa mais espiritual, remetendo ao verdadeiro significado da Páscoa, e para esta mesa específica convidou o Mercado Grano para participar.

“A Afonsina Megale foi supergentil com a gente, ofereceu todas as mesas da casa, resolvemos fazer um circuito para que as pessoas conhecessem todos os ambientes, inclusive o espaço Ma Perle, e levei o M&Co, que tem velas perfumadas, que são maravilhosas, e a Jeanne Hurtado”.

A mostra fica aberta para visitação até a Páscoa. Muitas peças já foram vendidas. Os jogos americanos e aparelhos são possíveis de reposição, mas os coelhos de porcelana da Jeanne são peças únicas e elas terão que ser entregues na segunda-feira. Então, quem for visitar a exposição a partir de terça (a Casadorada não abre às segundas-feiras) provavelmente verá as mesas com alguns “desfalques”.

Mesa Chinoiserie

Esta mesa foi criada e montada com a Coleção Duda Bunny. “Criei esta coleção para o meu afilhado Duda, o primeiro netinho da nossa família. Neste jogo, nosso coelhinho veste uma pele com estampa de quimono e, assim, resolvemos dar uma pegada oriental, misturando o espírito Fruits, bem pop do nosso coelhinho, com a clássica louça azul floral oriental da Jeanne Hurtado, nas ânforas e ovos de porcelana pintadas a mão, criando na mesa um espírito “chinoiserie”. O quadro da artista Lilian Maus, da Galeria Murillo Castro, que a Casadorada hospeda, completou a cena azul da nossa mesa. Para dar altura usamos livros azuis, seguindo a paleta de cor. Adoro montagem com vasos, livros, flores e adornos, seguindo uma paleta”, explica Ticha.



Mesa Palaciana

Na mesa da entrada, a dupla criou um cenário bem palaciano para a coelhinha Fleurist, como seus trajes. Criaram uma atmosfera romântica, com ares de uma mesa em Versailles, usando louça digna de palácio, pintada com muitos detalhes em ouro pela Jeanne Hurtado, ovos super trabalhados no ouro e coelhinhos encantadores pintados com micro flores pontilhadas em cores e muito ouro. A mesa é rica em detalhes como castiçais de cristais com laços de veludo, velas aromáticas da M&Co, talheres dourados e vasos de cristal e muranos da Casadorada, que deram um luxo à mesa.



Mesa Pão e Vinho

Esta é a mesa Espiritual, que remete à ceia que Jesus fez com os discípulos antes de ser morto e depois ressuscitar ao terceiro dia. Este é o real significado da Páscoa. Para essa representação, Ticha usou sua coleção de oliva, bem gráfica com azeitonas, para remeter ao Monte das Oliveiras. Os pães do Mercado Grano foram usado no centro da mesa e com alguns deles Ticha fez esculturas. Foram usadas muitas velas da M&Co para trazer luz e a louça impecável da Jeanne Hurtado, que parece ter sido criada especificamente para essa coleção. As taças em cristal da Casadorada e os talheres em bambu casaram com perfeição.



Mesa Jardim

Com uma proposta romântica e delicada, foi utilizada a coleção Coelhinho Tapeçaria e a louça em relevo toda pintada em ouro estilo severs da Jeanne Hurtado.



Mesa Campesina

Foi usado o jogo americano Coelhinho no Ninho de Ticha Ribeiro e a louça pintada a mão estilo alemão com floreira, frutas e flores de Jeanne Hurtado. Velas aromáticas da M&Co e acessórios da Casadorada. A proposta da mesa é um estilo mais bucólico, uma verdadeira Páscoa no campo.



Mesa Café da Manhã

Essa é a mesa mais lúdica de todas e teve como proposta um café da manhã de Páscoa, por isso foi montada na copa da Casadorada, para a meninada acordar e já ir direto para abrir os ovos de chocolate. “Escolhemos a coleção Coelhinho Mexicano, que é bem vibrante e colorida, e as louças superlúdicas e alegres pintadas pela Jeanne Hurtado compuseram o cenário somadas às mini esculturas de chocolates da Fofíssimo Bolos, que dão o toque final”, explica Ticha.