Bem-estar dá lucro

As transformações no mundo do trabalho se aceleraram nas duas últimas décadas, a pandemia modificou a dinâmica das equipes dentro das empresas. Mas, mesmo antes da crise sanitária, Adriana Vidal já estava de olho nessas mudanças. Com uma ampla experiência na área da moda, por ter atuado no departamento comercial e de marketing da DTA – marca de jeanswear que se tornou conhecida em todo o Brasil – ela notou que o descompasso não se prendia só a esse segmento, mas era uma dor nos vários setores profissionais.



A chegada da geração Z, com seu modo de enfocar o universo corporativo, é somente um dos exemplos de como os pratos da balança se desequilibraram. Interessada nesses novos comportamentos, resolveu fundar a Flourish. O nome tem origem na ciência do florescimento, também conhecida como a ciência do bem-estar e da felicidade. “O flourishing é um conceito da psicologia positiva que foca na promoção da saúde e qualidade de vida. Não há no mundo quem não busque uma vida mais fluida e agradável”, pontua.



Daí para a frente, o seu manifesto tem sido em torno das pessoas encontrarem suas zonas de conforto. Adriana advoga um ponto: “Qual o sentido de abandonar o que está bom? Se se está confortável, permaneça. O que as pessoas precisam é sair das suas zonas de comodidade. No ambiente corporativo, a liderança costuma dizer: “vamos tirar essa turma da “zona de conforto”, mas será que eles estão mesmo confortáveis? Se estivessem, não estaríamos vivendo o ápice do quiet quitting (demissão silenciosa), layoffs (demissões em massa) e a busca por lazyjob idealizados, muito associados à geração Z”.



No dia 14 de abril, ela dá início a uma mentoria focada no assunto e dirigida para líderes, gestores, supervisores e gerentes. A formação acontecerá ao vivo e online e seu espectro inclui todos os que aspiram a cargos de liderança ou que trabalham com gestão de pessoas. O objetivo é levar práticas e métodos para instalação de bem-estar, saúde mental e felicidade para os indivíduos dentro das empresas. Esses são, segundo ela, novos indicadores a serem monitorados para crescimento e resultados sustentáveis. Colaboradores disfuncionais não atingem resultados consistentes.



“Quando os RH’s, diretores e CEO’s me perguntam o que fazer diante do atual cenário de desengajamento, escassez de mão de obra e crescimento de afastamentos por CID F (classificação de vários transtornos mentais e comportamentais, de acordo com a Classificação Internacional de Doenças), eu respondo: comecem a aceitar que o bem-estar de quem trabalha é estratégico e indispensável para a sobrevivência do seu negócio”, ressalta.



Sua experiência demonstra que “o trabalho é ambivalente, pode causar infelicidade, alienação e sofrimento, ao mesmo tempo em que pode promover autorrealizaçao, prazer e saúde. E dado importante: a NR1 (Norma Regulamentadora nº 1 é a base das normas de segurança e saúde no trabalho no Brasil e define diretrizes gerais, responsabilidades e obrigações de empregados e empregadores), que começa a valer a partir de maio 2025, determinou que as empresas identifiquem e façam gestão dos riscos psicossociais no ambiente laboral.



“Agora não dá mais para negligenciar o capital humano. O Brasil é o país mais ansioso do mundo e o quinto mais depressivo, segundo a OMS (Organização Mundial de Saúde). Claro que esses números não estão associados somente ao trabalho, mas o quanto nós, enquanto empresas e líderes, não podemos atuar para redução dessas estatísticas? Ser líder inclui um compromisso social e ético para além de um cargo”, garante Adriana.



Diante da realidade, vem a grande questão: quem é responsável por criar um ambiente que promova a satisfação, o bem-estar e o desempenho dos colaboradores? “Todos têm um papel crucial na criação desse ambiente favorável, feliz e produtivo, porém os líderes, criadores e multiplicadores de cultura são os maiores responsáveis”, diagnostica.



Formação

Atenta ao mercado, Adriana lançou, há dois anos, a formação para líderes “Lidere-se para liderar”, que já está na terceira turma. No escopo do programa, ela traz os recursos e ferramentas para assegurar que os desafios profissionais não sejam fonte de adoecimento, nem para os líderes e nem para os liderados.

Segundo ela, os gestores não estão blindados, eles têm grande potencial patogênico e precisam aprender a se autorregularem. Por isso, a primeira parte do curso é totalmente voltada para o autoconhecimento, momento de cada um olhar para as suas potencialidades, limitações, armadilhas do ego, preconceitos, medo e comportamentos funcionais e disfuncionais.



Adriana explica que as maiores dores dos líderes atuais se concentram na gestão de pessoas e as principais queixas são falta de protagonismo e baixo senso de autorresponsabilidade. A mentoria traz respostas, caminhos e recursos para que a liderança promova ambientes favoráveis a essas atitudes essenciais.



“Existe uma mudança de paradigma da representação do trabalho hoje nas nossas vidas. Líderes que não corrigirem seus raciocínios, expandirem suas consciências e não ressignificarem seus entendimentos sobre seus papéis nas relações profissionais, seguirão reclamando de “gente” e se lamentando na cadeira do vitimismo”, acentua.



Segundo ela, alguns pontos se destacam na mentoria, entre eles definir uma cultura positiva e geradora de performance; estabelecer uma comunicação eficaz e promotora de conexões; promover autorresponsabilidade e protagonismo no time; desenvolver habilidades interpessoais; balancear a vida pessoal e profissional.



Frequentadora assídua da NFR – a maior feira voltada ao varejo do mundo, em Nova York, Adriana carrega, ainda, em sua bagagem um profundo conhecimento em temas como experiência do cliente e ciência de dados. “Atuo também como palestrante, nada motivacional, e bem provocativa. Faço workshops, coaching focado em transição de carreira, mentoria em grupo e individual. Não atendo apenas CNPJ’s, tenho muitos clientes CPF’s”, ressalta.



Para os interessados em mais informações, confira o link disponível no hotmart endereço: https://hotmart.com/pt-br/marketplace/produtos/lidere-se-para-liderar/Y95928262O

Adriana Vidal