Com o foco na estabilidade e harmonia, o Feng Shui é aplicado na decoração com o propósito de melhorar a qualidade de vida e equilibrar a energia, proporcionando bem-estar físico e mental.

Objetos interferem no movimento da energia nos ambientes, tanto positivamente quanto negativamente. Essa técnica é adepta do minimalismo e, por isso, excessos não são bem-aceitos. O acúmulo de objetos retém a energia e, se o fluxo fica bloqueado, a vida também para. É importante evitar sujeira e bagunça, abrir mão do que não usa e consertar o que está quebrado.



Posições de comando

O Feng Shui acredita que cada ambiente tem um propósito determinado, e que certos móveis devem estar na posição de comando como a cama no quarto, o sofá na sala, a mesa na sala de jantar. Eles mostram claramente a finalidade para qual aquele espaço é dedicado.



Os elementos

No Feng Shui é importante ter a representação de cada yum dos quatro elementos na decoração, em cada ambiente da casa, desde a sala de estar à cozinha. Os elementos são o ar, a água, a madeira, a terra e o metal. Não precisam ser literais. Pode usar vidro, espelho ou aquário no lugar da água, luminárias ou velas para substituir o fogo e um vaso de cerâmica em vez de terra. Nunca coloque objetos que possam atrapalhar a passagem na entrada. O fluxo de energia da rua para dentro de casa é importantíssimo. Inclua vasos na entrada, mas nunca diretamente em frente à porta.

As cores

Um ponto importante no Feng Shui é a seleção das cores que serão aplicadas no ambiente, porque cada uma delas tem sua própria energia e influenciam diretamente na energia do ambiente. Mas é possível indicar qual é melhor para cada ambiente.



O amarelo representa o elemento terra. É ligado à estabilidade, poder e riqueza. Estimula a concentração, sabedoria e vivacidade. Boa cor para escritórios e salas de estudo.



O azul é recomendado para quartos, por transmitir tranquilidade e harmonia. O azul-escuro é sabedoria e intuição; o claro, paz e espiritualidade; e o esverdeado, juventude e desenvolvimento. Indicada para salas, biblioteca, sala de estudo e espaço de meditação.



O vermelho representa o elemento fogo e reflete energia, paixão, vitalidade. Não use nos quartos. De preferência use apenas em detalhes.



Branco transmite paz, limpeza, pureza e é ligado à espiritualidade. Use na cozinha, área de serviço, lavabo e banheiro. Ambientes muito brancos podem causar ansiedade.

Rosa simboliza amor, romance. É a união do vermelho com o branco, do material com o espiritual, da terra com o céu. Bom para halls de entrada, quartos e salas de estudo.



O verde representa o elemento madeira. Renovação de energias e a novos ciclos. Ótima para quartos. O roxo é ligado à espiritualidade e meditação, é a mistura do azul com o rosa, amor e sabedoria, razão e emoção.



Preto representar o elemento água. Usar em bibliotecas, salas de estudo e home office, pois é ligado à sabedoria e à intelectualidade. Mas deve ser combinado com outras cores, pois, em excesso, causa sensações ruins.



O cinza é equilíbrio do preto e branco. É recomendado para ambientes internos, mesclado com detalhes coloridos.

Feng Shui para quarto

A cama deve ficar na posição de comando. No centro, nunca de costas para a porta e nem debaixo da janela, encostada na parede e com cabeceira. Não pode estar diretamente em frente à porta, mas deve ser possível vê-la estando na cama. Evite o uso de objetos pesados acima da cama, como nichos e prateleiras, pois isso também pode causar ansiedade no subconsciente. Não use espelhos na cabeceira, pois, ele pode refletir a energia que deveria estar concentrada ali para longe da cama. Pode usar um guarda-roupa espelhado, ou usar espelhos em outras paredes do quarto. Se for suíte, deixar sempre a tampa do vaso abaixada e a porta do banheiro fechada.



Feng Shui para sala

Os móveis devem ser dispostos deixando uma sensação de aconchego de forma que todos se vejam e possam se comunicar. Deixar os sofás e poltronas de frente para a porta de entrada e, se possível, em U ou L. Evitar colocar sofás com as costas para a porta, cuidado para a mesa de centro não restringir o fluxo de passagem. Puffs, cortinas, almofadas, mantas e tapetes são bem-vindos. É bom usar vaso de planta grande perto de portas que vão para espaços externos.

Dicas

Se quebrou um móvel ou objeto, arrume-o ou o descarte, pois traz uma sensação de estagnação na vida dos moradores; Para o Feng Shui, quadros coloridos e com figuras alegres canalizam energia positiva ao ambiente; Aposte em vasos de plantas e canalize boas vibrações para a casa; Fontes de água no jardim ou até as versões em miniatura sobre o móvel, simbolizam o progresso; Velas aromáticas ajudam no tratamento de problemas mentais e físicos; A cama no Feng Shui deve estar com a cabeceira encostada em uma parede sólida, de forma que a pessoa deitada enxergue quem entra e sai do quarto; Evite manter móveis ou objetos do passado que trazem lembranças tristes, pois isso derruba a sua energia; Evite guardar pequenas proporções de comida em grandes recipientes, pois isso reflete escassez de recursos; O fogão não pode ser colocado de forma que a pessoa que cozinha fique de costas para a porta, pois isso favorece situações desagradáveis dentro do imóvel como mentiras, etc; Mantenha forno e fogão sempre limpos para atrair as boas vibrações e energias; Conserte vazamentos, pois a presença deles emite um sinal de perdas financeiras; Evite manter as facas à vista na cozinha, pois elas apresentam uma energia própria muito forte e favorecem desentendimentos no imóvel; Evite usar panelas e frigideiras muito danificadas, pois isso emite uma energia danificada e negativa aos alimentos; Use todas as bocas do fogão, pois isso emite uma energia de que existem múltiplas fontes de renda ativas na casa