Tendência de beleza coreana viraliza no Brasil

A hidratação da pele tornou-se um dos principais pilares nas rotinas de cuidados com a pele. Esse hábito envolve a aplicação de produtos como séruns e cremes formulados com ingredientes hidratantes e calmantes, capazes de proporcionar uma aparência iluminada e aveludada. Um exemplo em destaque é a tendência chamada Glass Skin, cuja rotina frequentemente se inicia na noite anterior, com o uso de cosméticos de alto poder hidratante.

O conceito teve origem na Coreia do Sul, reconhecida como um dos polos mais influentes da indústria cosmética global. A estética coreana, conhecida como K-beauty, sempre valorizou a aparência de uma pele limpa, luminosa e livre de imperfeições. Desde então, a tendência se espalhou internacionalmente, chegando ao Brasil, onde passou a ser adotada por influenciadores e celebridades jovens com grande alcance nas redes sociais. Esses criadores de conteúdo compartilham suas rotinas de skincare voltadas ao chamado efeito “pele de vidro”.

A popularização do conceito foi impulsionada por publicações nas redes sociais, com influenciadores e celebridades compartilhando suas rotinas de cuidados com a pele. Um dos vídeos mais notáveis é o de Laryssa Fernandes (@lafernandesss), criadora de conteúdo que demonstra sua rotina noturna de cuidados com a pele, incluindo a aplicação de uma camada espessa de creme reparador antes de dormir. O vídeo ultrapassou 8 milhões de visualizações e obteve mais de 300 mil curtidas, contribuindo para o aumento na procura por produtos relacionados ao visual Glass Skin.

“Meu maior segredo é também uma dica: a constância. O resultado da minha pele se dá por minha rotina de cuidados diários e o uso alternado de produtos, sempre complementando com aqueles que possuem ação hidratante. Além de, claro, considerar o que mais funciona em meu tipo de pele e as recomendações de um dermatologista”, informa a influenciadora.?

Segundo a Dra. Renata Bertino, médica dermatologista e membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), o crescimento dessa tendência está diretamente relacionado ao desejo crescente por uma pele visivelmente saudável. Diversas celebridades aderiram à rotina, o que despertou o interesse por cuidados que promovem uma estética mais natural e equilibrada. “A busca pela Glass Skin está relacionada ao crescente interesse por cuidados mais naturais em comparação com a maquiagem excessiva. Esse movimento reforça a importância de valorizar a saúde da pele, ao invés de apenas a disfarçar com cosméticos. Além disso, essa prática se alinha à crescente conscientização sobre autocuidado e saúde mental, trazendo não apenas benefícios estéticos, mas também promovendo o ritual de cuidado de forma terapêutica”, afirma a médica.?

A hidratação é um dos fatores envolvidos na obtenção do efeito glass skin. Entre os produtos utilizados com essa finalidade está o Cicalfate+, cuja formulação inclui o componente C+-Restore, classificado como um ativo pós-biótico derivado de uma bactéria única. O produto está disponível em diferentes tamanhos de embalagem e os valores variam conforme o tamanho?e o canal de venda.?

Especialistas recomendam que, diante de novas tendências de cuidados com a pele, o acompanhamento dermatológico seja mantido, a fim de garantir a escolha de produtos compatíveis com as necessidades individuais de cada tipo de pele.

Website: https://www.pierre-fabre.com/pt-br