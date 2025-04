Maquiagem influencia imagem profissional e pode impactar no ambiente de trabalho

No ambiente corporativo, a imagem pessoal desempenha um papel essencial na construção de uma imagem profissional sólida e no alcance de objetivos. A forma como as pessoas se apresentam vai além do estilo pessoal e influencia diretamente a percepção que os outros têm delas.

Em ambientes corporativos formais, descontraídos ou até mesmo virtuais, uma maquiagem bem-feita pode impactar positivamente tanto a maneira como as pessoas são vistas quanto a forma como se sentem em relação ao desempenho no trabalho.

Flavia Ricosti, CEO da Ricosti Cosméticos, comenta sobre sua experiência: “Antes de assumir a presidência da Ricosti, fui jogadora de basquete e, embora trabalhasse no setor, não era o tipo de pessoa que se maquiava com frequência. Desde que me tornei CEO, percebi que minha imagem precisava ser mais cuidada, afinal, sou o rosto da empresa e minha aparência precisa refletir profissionalismo. Estou aprendendo todos os dias e ajustando minha imagem como um todo”.

Thais Moretti, consultora de estilo e imagem pessoal, explica: “Em um ambiente corporativo, é recomendada uma maquiagem mais discreta e sofisticada, que transmita elegância, naturalidade e praticidade”.

Produtos Ricosti para o dia a dia corporativo

"Entre os itens mais procurados por mulheres que fazem da maquiagem uma parte essencial da rotina de trabalho estão as bases de alta cobertura e longa duração. Esses produtos garantem um acabamento ao longo do dia, sendo ideais para quem tem uma agenda de compromissos intensa", afirma Thais.

A Ricosti possui um portfólio 100% vegano, seus produtos são livres de parabenos, ingredientes de origem animal e testes em animais. A marca também investe em práticas de logística reversa de embalagens, buscando contribuir para a preservação ambiental.