Cabelos de dorama: Novex aposta em cuidados inspirados na beleza coreana

Brilho, maciez e leveza. Quem assiste aos doramas, os famosos dramas asiáticos, certamente já reparou nos cabelos impecáveis das personagens. Inspirada nos rituais de beleza coreanos, a linha Ritual Dorama foi criada para quem deseja trazer esse cuidado para a rotina diária. Com foco na nutrição capilar, os produtos são indicados para todos os tipos de cabelo e oferecem um tratamento leve e eficaz.

A linha é formada por shampoo, condicionador e bruma desembaraçante. Todos os itens têm como principais ativos o óleo de camélia (tsubaki) e a manteiga de karité — ingredientes tradicionais na Ásia, reconhecidos por suas propriedades nutritivas, hidratantes e antioxidantes.

O Estado de Minas recebeu um kit com shampoo, condicionador e bruma desembaraçante, e traz a seguir uma avaliação completa dos produtos. Confira:

Shampoo Novex Ritual Dorama – R$ 12,90

Com textura perolada e aroma suave, o shampoo faz bastante espuma e proporciona uma sensação imediata de limpeza, sem deixar os fios ásperos. No entanto, pode ser necessário aplicar uma segunda vez para alcançar uma limpeza mais completa. Por conter sulfato (Sodium Laureth Sulfate), o produto não é indicado para quem segue as técnicas de Low ou No Poo. Ainda assim, sua fórmula inclui ingredientes como glicerina, ureia e óleo de camélia, que ajudam a equilibrar a ação detergente.

Um ponto positivo é que o shampoo é livre de parabenos, silicones insolúveis e petrolatos, o que contribui para uma limpeza mais suave. O resultado são cabelos limpos, com toque sedoso e sem aspecto ressecado.

Condicionador Novex Ritual Dorama – R$ 14,90

Com textura cremosa e consistente, o condicionador espalha facilmente e rende bem. Em apenas três minutos de pausa, já proporciona fios mais soltos, desembaraçados e com brilho natural.

A fórmula combina manteiga de karité, óleo de soja, ácido láctico, além do óleo de camélia e da glicerina. Esses ativos atuam na reposição lipídica — etapa essencial do cronograma capilar — ajudando a selar a cutícula e a manter a hidratação dos fios.

Ideal para o uso diário, o condicionador oferece nutrição leve, sem pesar nos cabelos.

Bruma desembaraçante Novex Ritual Dorama – R$ 18,90

A bruma se destaca como um dos principais produtos da linha. Versátil, pode ser aplicada nos cabelos secos ou úmidos, funcionando tanto como finalizador quanto como pré-escova. A embalagem em spray facilita a aplicação, e o perfume suave mantém os fios perfumados ao longo do dia.

O produto ajuda a desembaraçar sem esforço e traz brilho imediato, com efeito leve e toque aveludado.

Vale a pena?

Na Coreia do Sul, o cuidado com a pele e os cabelos vai muito além da estética: é um ritual de autocuidado valorizado pela cultura local. Essa prática aparece frequentemente nos doramas, onde os personagens mantêm rotinas elaboradas de beleza com máscaras, óleos e essências. Inspirada nesse universo, a Novex criou a linha Ritual Dorama, que propõe momentos de cuidado com texturas suaves, fragrâncias delicadas e ingredientes de origem asiática, como o tsubaki.

A camélia japonesa, por exemplo, é rica em ômega 9 e antioxidantes. Tradicionalmente utilizada em óleos capilares no Japão e na Coreia, ela ajuda a tratar fios ressecados, protege contra agressões externas e mantém o brilho natural dos cabelos.

Com isso, a linha Ritual Dorama se posiciona como uma opção acessível para quem busca resultados visíveis sem abrir mão de uma rotina simples e agradável.