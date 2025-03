Queda de cabelo em mulheres: saiba quais são as principais causas

A queda de cabelo não é uma preocupação somente dos homens. Muitas mulheres, em diferentes fases da vida, podem apresentar queda de cabelo ou até mesmo sérios problemas relacionados à calvície. Segundo dados da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), cerca de 30% das mulheres terão problemas de calvície antes dos 50 anos de idade. Nestes casos, a condição genética e fatores emocionais podem estar associados ao problema.



Entre os principais fatores que podem ocasionar a queda de cabelo estão:

Disfunções hormonais: oscilações decorrentes da gravidez , pós-parto, menopausa ou devido a distúrbios como a síndrome dos ovários policísticos (SOP), e que podem desencadear a que do cabelo. Essas mudanças afetam o ciclo de crescimento dos fios, resultando em perda capilar temporária ou prolongada.



oscilações decorrentes da , pós-parto, menopausa ou devido a distúrbios como a síndrome dos ovários policísticos (SOP), e que podem desencadear a que do cabelo. Essas mudanças afetam o ciclo de crescimento dos fios, resultando em perda capilar temporária ou prolongada. Estresse ansiedade: quando os níveis de estresse podem levar ao eflúvio telógeno – condição em que vários fios entram em queda simultaneamente. Normalmente, devido a situação de estresse profundo ou traumas físicos.



quando os níveis de estresse podem levar ao – condição em que vários fios entram em queda simultaneamente. Normalmente, devido a situação de estresse profundo ou traumas físicos. Deficiências nutricionais: a falta de vitaminas e minerais essenciais, como ferro, zinco, vitamina D e biotina, podem comprometer seriamente a saúde capilar. Dietas restritivas ou alimentação inadequadas também são fatores de risco.



a falta de vitaminas e minerais essenciais, como ferro, zinco, vitamina D e biotina, podem comprometer seriamente a saúde capilar. Dietas restritivas ou alimentação inadequadas também são fatores de risco. Doenças autoimunes: condições como alopecia areata , em que o sistema imunológico ataca os folículos capilares e podem causar queda em áreas localizadas ou difusas no couro cabeludo.



condições como , em que o sistema imunológico ataca os folículos capilares e podem causar queda em áreas localizadas ou difusas no couro cabeludo. Uso de medicamentos: alguns medicamentos, incluindo os usados para tratar câncer, hipertensão , depressão e problemas hormonais, podem apresentar a queda de cabelo como efeito colateral.



alguns medicamentos, incluindo os usados para tratar câncer, , depressão e problemas hormonais, podem apresentar a queda de cabelo como efeito colateral. Doenças dermatológicas: problemas como dermatite, seborreica, psoríase e infecções por fungos podem causar inflamação no couro cabeludo, prejudicando o crescimento dos fios.

Mas afinal, quando devo me preocupar?



A tricologista Natasha Veloso, proprietária do Espaço Oasyum Refúgio Urbano, explica que identificar mudanças acentuadas na rotina diária são sinais importantes que indicam a queda de cabelo. “Levantar e ver cabelo no travesseiro, ter cabelo no chão, na roupa, no carro e até no ralo do chuveiro, muitas vezes podem representar um alerta importante, explica.

Ademais, outros indícios podem sinalizar mudanças em relação a estrutura dos fios e perda de massa capilar, como por exemplo perceber o número de voltas ao amarrar o cabelo – se antes dava duas voltas e passa a dar quatro ou enxergar o couro cabeludo quando está contra a luz. Uma boa dica é olhar fotos do passado, testar, fazer comparativos.



Segundo a médica, é normal perder de 100 a 150 fios por dia para quem lava os cabelos todos dos dias. Essa frequência tende a aumentar quando há um intervalo maior entre uma lavagem e outra. “Se você demorar sete dias para lavar o cabelo é natural perder em média 700 fios após a lavagem, mas isso também não é padrão, pode variar”, revela a especialista.

Diagnóstico



O primeiro passo é realizar uma boa anamnese, conhecer o histórico alimentar do paciente, analisar a sua rotina de vida, além dos aspectos psicológicos, tais como avaliação do nível de estresse e carência de sono. Também é comum avaliar se existe alguma doença associada ou até o uso de algum medicamente que possa impactar na saúde capilar.



É preciso ficar atento. Um diagnóstico bem feito faz toda a diferença para a orientação em relação ao tratamento. Nestes casos, exames laboratoriais também podem ser necessários a fim de apontar possíveis desequilíbrios hormonais, deficiências nutricionais ou doenças autoimunes.



“Nada como conhecer o seu paciente de forma profunda. Além disso, realizar o exame de tricoscopia é fundamental para fechar o diagnóstico. É soberano olhar microscopicamente o fio, avaliar o folículo, olhar dentro do couro cabeludo para enxergar quais são os sinais”, explica Natasha.

Tratamentos e prevenção



Queda de cabelo é sempre um aviso do resto do corpo, o que traduz que algo não está em bom funcionamento no organismo. A partir da anamnese é possível indicar o tratamento mais adequado para cada paciente – o que pode variar desde terapias pequenas até cuidados mais específicos, a exemplo de reposição de nutrientes, terapia tópica, medicação oral e procedimentos como microagulhamento e laser.



Outro aspecto importante é buscar ajuda médica nos casos que, potencialmente, podem ocasionar queda de cabelo, tais como pós-parto, pós-bariátrica, pós-dengue, pós-covid, longos períodos de estresse, entre outros fatores.



Manter uma alimentação saudável também colabora para manter a saúde dos cabelos e couro cabeludo, bem como a prática de atividade física e qualidade do sono. “Tudo aquilo que vale para manter o nosso corpo saudável, funcionando bem, vale para os cabelos, pontua a especialista.



Uma rotina adequada de cuidados capilares pode colaborar na prevenção da quebra do dos fios. Investir na saúde capilar é mais do que uma questão estética, é cuidar do bem-estar. Identificar as causas da queda e tratar o problema de forma precoce pode trazer resultados eficazes e devolver a confiança.

