Alopecia androgenética: doença atinge milhares de mulheres; saiba mais

A alopecia androgenética, conhecida também como calvície feminina, é uma condição genética e hormonal que provoca a queda progressiva dos cabelos. Caracterizada pelo afinamento dos fios e pela perda gradual de cabelo, especialmente no topo da cabeça, a condição pode afetar a autoestima e o bem-estar emocional de muitas mulheres.





Segundo a tricologista Márcia Dertkigil, o problema é mais comum do que se imagina, mas pode ser tratado. "O diagnóstico precoce é essencial. Quanto antes a pessoa começar o tratamento, maiores são as chances de estabilizar a queda e até recuperar o volume capilar", explica a especialista.





A alopecia androgenética ocorre devido à predisposição genética associada à ação dos hormônios andrógenos, como a testosterona, e pode ser agravada por fatores externos, como estresse, má alimentação e o uso excessivo de químicas capilares. "Mulheres que enfrentam essa condição devem estar atentas aos sinais, como fios mais finos e a queda excessiva, especialmente na hora de pentear e lavar os cabelos", orienta a médica.



Famosas como Juliette e Deborah Secco já revelaram sofrer com a alopecia androgenética, trazendo à tona o debate sobre a perda capilar feminina. Juliette comentou sobre a frustração de não encontrar respostas imediatas e ressaltou a importância de buscar ajuda profissional. Já Deborah Secco compartilhou que sua profissão, que exige frequentes mudanças no cabelo, agravou a condição, levando-a a procurar alternativas para melhorar a saúde capilar.



O tratamento para a alopecia androgenética inclui opções como medicamentos, bloqueadores hormonais e terapias inovadoras, como o microagulhamento e o PRP (plasma rico em plaquetas), que ajudam a estimular o crescimento capilar. "A escolha do tratamento vai depender de uma avaliação médica, mas há diversas opções para controlar a perda e recuperar a saúde dos fios", explica Márcia.

O aumento da conscientização sobre a alopecia, impulsionado por relatos públicos sobre a condição, tem ajudado muitas mulheres a buscarem ajuda médica. "Informação e tratamento adequado são fundamentais para a saúde capilar. O que importa é que, com o tratamento correto, as mulheres podem retomar o controle sobre a situação e melhorar sua autoestima", finaliza Márcia.