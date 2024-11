O cabelo é a marca registrada de muitas mulheres. Por isso, o cuidado com os fios é uma preocupação constante para elas, que buscam não só a beleza, mas também a saúde capilar. A calvície feminina, também conhecida como alopecia androgenética feminina ou alopecia de padrão feminino, afeta 30% das mulheres na idade adulta. No entanto, outros problemas capilares podem afetar a autoestima, causando insegurança e até mesmo ansiedade nas mulheres.







Médico tricologista fundador do Centro Médico Capilar, João Gabriel Nunes explica que, além da calvície, outros problemas capilares muito comuns entre o público feminino são: cabelo fino, queda capilar e dermatite seborreica (caspa).







“Cada um desses problemas capilares requer um cuidado especial e individualizado. O mais importante é primeiro entender as causas específicas de cada situação e, depois, adotar as soluções que vão restaurar a saúde capilar de uma forma gradual e mais eficaz”, ressalta João Gabriel, que explica os sintomas e indica o melhor tratamento para cada uma dessas condições.







Afinamento dos fios





“Um cabelo fino é aquele sem volume, com um aspecto mais murcho. Há uma maior dificuldade em mantê-lo penteado por muito tempo, além de possuir a sensação de fragilidade e pouca densidade capilar”, explica o especialista. “O que pode causar a condição, além de genética, é o desequilíbrio hormonal, especialmente durante a gravidez ou menopausa, deficiência de nutrientes como ferro e vitamina B, estresse e alterações no estilo de vida”, complementa.







Para resolver esse problema, ele indica produtos ricos em proteínas que vão ajudar no volume dos fios, tratamentos que estimulem o crescimento capilar, como tônicos e séruns, alimentar-se de forma equilibrada, com foco nas vitaminas e minerais essenciais, e evitar o uso excessivo de produtos pesados que podem achatar ainda mais o cabelo.







Caspa





“Conhecida como dermatite seborreica, a caspa se identifica com descamação no couro cabeludo, com aqueles floquinhos brancos visíveis, além de uma coceira e irritação constantes no couro cabeludo. A sua causa pode se dar por excesso de oleosidade, alterações hormonais, uso de produtos inadequados, fatores ambientais e até mesmo por infecções fúngicas no couro cabeludo, como a malassezia, fungo causador da caspa”, cita João Gabriel.







O médico explica que, para resolver a caspa, a paciente deve utilizar shampoos antifúngicos e anticaspa, que vão combater a oleosidade e ajudar a regular a descamação do couro cabeludo. Evitar o uso excessivo de produtos que contenham sulfatos ou álcool e hidratar o couro cabeludo de forma equilibrada também é indicado. “É importante procurar orientação médica caso a caspa persista, pois poderá ser necessário o uso de medicamentos ou tratamentos específicos”, ressalta.







Queda capilar





Apesar de ser um problema comum que afeta as mulheres em diversas fases da vida, quando a queda capilar se torna excessiva (superior a 100 fios por dia) é um sinal de alerta para a saúde capilar ou do organismo de maneira geral. Nestes casos, além da queda excessiva, pode haver o afinamento dos fios, a alteração da linha do cabelo e o aparecimento de áreas falhas ou calvas.







O tricologista explica que a queda capilar nas mulheres pode se dar por diversos motivos. “Pode ser por alterações hormonais, causadas por gravidez, pós-parto, menopausa, e até mesmo distúrbios hormonais, como a síndrome do ovário policístico; pode ser por estresse e ansiedade; por deficiências nutricionais; pelo uso excessivo de produtos e tratamentos químicos; pela calvície feminina hereditária, mais conhecida como alopecia androgenética; e também pela alopecia areata, uma doença autoimune que causa a queda capilar em áreas do couro cabeludo”, cita.





Como existem diversas causas de queda capilar em mulheres, é fundamental procurar orientação médica para identificar o fator desencadeante e adotar o tratamento mais adequado. Dependendo da causa, os tratamentos possíveis são diversos: tratamentos tópicos com medicamentos e produtos específicos, suplementação nutricional, tratamentos a laser, procedimentos dermatológicos e mudanças no estilo de vida.







“Entender as causas e os tratamentos para os problemas capilares é o primeiro passo. Embora muitos deles possam ser desencadeados por fatores genéticos, a maioria pode ser tratada e até mesmo prevenida com cuidados simples”, ressalta João Gabriel.

