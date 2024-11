Um spa de cabelos que combina aconchego, bem-estar e profissionalismo. Ao entrar no Renata Fraga Hair Spa, numa casa ampla, localizada no Bairro Cidade Jardim, na Região Centro-Sul de BH, os clientes se deparam com um espaço ornamentado com plantas em meio aos equipamentos e aos produtos criados pela própria Renata Fraga, especialista em tricologia há pelo menos 17 anos. “Já atendi mais de 10 mil pessoas. Antes, o spa era no Bairro Gutierrez, mas já trabalhei no Rio e em São Paulo. Meu sonho sempre foi receber os amigos e os clientes em um lugar que eles se sentissem em casa, viessem descansar, um aconchego mesmo”, conta.



Desde que iniciou a carreira, Renata conta que sempre acreditou na recuperação dos fios pensando na saúde dos cabelos, o que inclui nutrição, hidratação, oxigenação, fortalecimento e crescimento. Um dos focos da especialista, e que a todo momento ela destaca, é o cuidado que começa no couro cabeludo. Há 12 anos, ela desenvolveu uma metodologia para cuidar do couro cabeludo “O que costumo dizer é que a beleza dos cabelos se deve a um couro cabeludo saudável. Não adianta você usar produtos como xampu e condicionador caros, se você não prepara seu cabelo para recebê-los, ou se não hidrata à noite com óleos e cremes específicos”, comenta.

No spa de Renata, são 1.000 metros quadrados e há uma diversidade de serviços, tanto para os cabelos de mulheres quanto de homens. O público masculino representa 40% dos clientes. O jogador Hulk, atacante do Atlético, inclusive, é um dos clientes fiéis. “Temos um espaço destinado a eles e nossa intenção é ampliar o espaço para cortes, hidratação dos cabelos e para barba também.”

Renata Fraga e Rodrigo Ferreira comandam o spa que leva o nome da empresária, na Cidade Jardim, em BH Juliana Foini/Divulgação

Para atender ambos os públicos, ela conta com uma equipe “muito unida” de colaboradores e especialistas em podologia, spa dos pés, manicure, pedicure, corte dos cabelos masculino e feminino, mechas terapêuticas, redutor de volume (disciplina), produção e colocação de mega hair, e tratamentos para recuperação capilar para todo tipo de cabelos e para quem tem problemas como fios quebradiços, calvície e queda dos fios, decorrentes ou não da COVID-19, dengue, alopecia, menopausa, excesso de química, coloração etc.

Renata também pretende investir na oferta de cursos na área de tricologia e terapia capilar e em sessões de massagem relaxante e drenagem linfática. Há ainda um espaço que funciona como um barzinho, onde ela reúne amigos para bater papo. “‘É muito mais que uma terapia capilar. É uma terapia para a alma’. Escuto muito isso dos clientes. É uma hora e meia de bem-estar, de descanso, de cuidado.”

Quem usa os serviços do spa, não se arrepende. Os tratamentos incluem lavagem dos cabelos, cadeiras elétricas que massageiam o corpo, massagem na cabeça e nos cabelos, nos ombros, nos pés, uso de ozônio, de raios infravermelhos no couro cabeludo, de blends à base de frutas (maracujá, manga, menta etc.), entre outros.





EMPREENDEDORA





Além da prestação de serviços, Renata e o marido Rodrigo Ferreira elaboraram uma linha de produtos com foco na medicina do cabelo, cuja base são frutas, óleos e aromas naturais. A Reline tem atualmente 48 produtos, alguns dos quais lançados recentemente. “Temos xampus, condicionadores, máscaras, óleos (blends), extratos, leave-ins, sprays, cremes que fazem parte do autocuidado com os cabelos depois que o cliente vai para casa.”





Hoje (13/11), eles recebem convidados para a inauguração da Luttz Acessórios, marca da empresária Mariana Luttembarck. Na loja, bolsas, brincos, anéis e adereços, destinados aos clientes do spa.

Serviço



Inauguração da Luttz Acessórios

Hoje, das 14h às 23h

Onde: Renata Fraga Hair Spa

Rua Josafá Belo, 645

Cidade Jardim - BH