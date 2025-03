Cabelos requerem cuidado mesmo enquanto a pessoa dorme

Manter os cabelos saudáveis exige atenção constante, e criar uma rotina noturna é fundamental para garantir esses parâmetros. Durante o sono, eles estão sujeitos ao atrito com o travesseiro, ressecamento e até mesmo quebra. No entanto, com alguns hábitos simples é possível minimizar todos esses danos.

De acordo com uma pesquisa realizada pela Koin, 53,7% dos brasileiros investem entre R$150 e R$350 por mês em produtos de beleza. O estudo ainda indica que perfumes e desodorantes são os itens mais populares, com 74,6% de preferência entre os consumidores. Produtos para cabelo vêm em seguida, com 59,5% dos entrevistados, seguidos por maquiagem (25,7%).

A Mordor Intelligence projeta um crescimento significativo para o mercado de cuidados capilares. O segmento aqui no Brasil deverá crescer de US$ 6,06 bilhões em 2023 para US$ 7,70 bilhões até 2028, com uma taxa de crescimento anual de 4,92% durante o período de previsão (2023-2028). O estudo traz explica que público em geral tem dado maior ênfase aos cuidados pessoais, à medida que a importância da aparência estética tem crescido.

Nesse cenário, Matheus Laz, educador técnico da Prohall Professional, empresa que atua no mercado de cosméticos, traz algumas dicas para cuidar dos cabelos:

1) Hidratação noturna

Os cuidados capilares antes de dormir fazem toda a diferença para a saúde dos fios. O uso de produtos específicos de tratamento noturno, como máscaras ou cremes sem enxágue, ajuda a manter a nutrição e proteção. Além disso, aplicar algumas gotas de óleo capilar nas pontas pode prevenir o ressecamento e as pontas duplas, proporcionando mais maciez ao acordar. Para garantir eficácia sem desconforto, escolha fórmulas leves que não deixem resíduos no travesseiro.

2) Fronhas, toucas de cetim e penteados protetores

O material da fronha pode influenciar diretamente na saúde capilar. O algodão, por exemplo, absorve a umidade dos fios e causa atrito, proporcionando frizz e quebra. Para evitar o problema, a melhor opção é substituir as fronhas de algodão por modelos de cetim ou usar uma touca de cetim. Esse tecido permite que os fios deslizem suavemente durante a noite, preservando a hidratação natural e reduzindo a eletricidade estática.

"A maneira como o cabelo é preso para dormir pode impactar sua saúde. Penteados muito apertados podem causar tensão no couro cabeludo e aumentar o risco de quebra. O ideal é optar por estilos mais soltos e suaves, como uma trança frouxa, coque baixo ou rabo de cavalo preso com elástico de tecido macio", explica.

3) Dormir com os cabelos secos pode evitar danos

Deitar-se com os cabelos molhados pode ser prejudicial, pois a umidade favorece o surgimento de fungos no couro cabeludo e enfraquece a fibra capilar, aumentando a quebra. É essencial secar bem a cabeça antes de dormir e, se for necessário usar o secador, é interessante optar pela temperatura fria para minimizar os danos térmicos.

"Incorporar cuidados noturnos à rotina capilar é uma forma eficaz de melhorar a aparência dos fios. Com essas pequenas mudanças na rotina, é possível aproveitar o sono como um verdadeiro aliado de cuidados da fibra capilar", finaliza.