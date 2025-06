Memorial Vale celebra o orgulho LGBTQIAPN+ com programação especial em BH

O Memorial Minas Gerais Vale (MMGV) promove, no domingo (15/6), uma celebração especial do orgulho LGBTQIAPN+ em frente ao prédio na Praça da Liberdade, região Centro-Sul de Belo Horizonte. Com todas as atividades gratuitas, o evento Quintal do Memorial acontece das 13h às 20h30 e reunirá música, poesia, feira criativa e performances protagonizadas por artistas da comunidade. A iniciativa integra o projeto Ações de Diversidade e Inclusão do Memorial Vale, que realiza atividades externas enquanto o edifício-sede passa por reformas.

A 4° Edição do Quintal do Memorial como objetivo celebrar o orgulho LGBTQIAPN+ como uma forma de afirmar que a diversidade é uma potência criativa, social e política. O gestor do Memorial Vale, Wagner Tameirão, destaca que o evento "tem sido uma ponte entre o Memorial e a comunidade enquanto o edifício está em obras. É importante abrir espaço para que artistas e empreendedores LGBTQIAPN+ possam mostrar sua arte, suas narrativas e seus talentos. A programação foi pensada para dar visibilidade a essas vozes, que muitas vezes são silenciadas”.

O evento contará com a curadoria da multiartista, professora e pesquisadora Fredda Amorim. A cerimônia será comandada pela multiartista Lázara dos Anjos.



A programação reunirá mais de dez atrações de artistas lésbicas, bissexuais, trans, travestis e não binárias. Entre as apresentações estão a cantora Bahia, de Manhuaçu, o Akin Zahin trará a mistura do R&B, funk e hip-hop, e o poeta e músico Nilo Ybyra, conhecido como PI ETA. Enquanto os shows acontecem, o público poderá circular pela Feirinha Acuenda, reunindo mais de dez marcas e coletivos liderados por pessoas trans, travestis e não binários. O dia termina com a apresentação do NBaile, uma grande celebração comandada por DJs trans e não binários.

O palco será montado na rua, em frente ao Memorial Vale. Para garantir a segurança, a pista onde ficará o palco será interditado. A BHTRANS irá sinalizar e orientar os motoristas sobre as mudanças no trânsito.

Confira a programação completa:

Das 13h às 17h: Pocket shows

Artistas LGBTQIAPN+ se apresentam em frente ao Memorial Vale e trazem para o público performances de pop, funk, MPB e outros ritmos em shows curtos de 30 minutos:

Bahia: cantora de Manhuaçu, faz parte dos vocais dos blocos Daquele Jeito e Pérola Negra. Sua música tem influências pop e afro-brasileiras.

Akin Zahin: cantor, compositor, ator e modelo. Mistura R&B, funk e hip-hop com letras sobre autoestima, amor, desejo e força, refletindo suas raízes periféricas, originárias e negras.

Nilo Ybyra (PI ETA POETA): bicampeão mundial de poesia falada, sua música tem influências africanas e indígenas, é reconhecido na cultura Slam pela Billboard e The New York Times.

Fanchecléticas: coletiva artística da Associação Artes Sapas, que promove trabalhos de artistas lésbicas, bissexuais, trans, travestis e não -binárias.

Xiatitia: artista, poeta, compositora e educadora travesti negra e periférica, é campeã do Trans Slam Internacional 2023.

Lua Zanella: MC, cantora e compositora, lançou o EP “Dama de Paus” em 2021 e o álbum “TRANSMACHINE” em 2024, abordando vivências de corpo travesti.

Las Palozas: as multiartistas Paloma Alves e Zaíra Magalhães trarão ao público um set de músicas independe ntes e hits atemporais, privilegiando sons das periferias, negritudes, juventudes e comunidade LGBT+.

Das 13h às 18h: Feirinha Acuenda – Empreendedorismo da comunidade Trans, Travesti e NB

A Feirinha Acuenda representa a diversidade empreendedora da comunidade trans, travesti e NB (não binário). O público poderá entrar em contato com produções artísticas, de literatura e de gastronomia em um só lugar. A feira conta com a presença de Akasulo, Academia Transliterária, Kaus Total, Transmutar-se Coletiva, Ybyra Maçaka, Trava Doce, História Viva, Abduzide, eLiø e Mãe-cramê.

Das 17h às 17h40: Show Coral

Cantora e compositora de Jequié, Bahia, a artista nordestina e travesti traz para o Quintal do Memorial sua voz inconfundível em um show de voz e violão com canções autorais e clássicos baianos da MPB.

Das 18h às 20h30: Festa NBaile

A NBaile contará com as DJs Princesinha da Paz, Gana, Pelas, SHIGARA e sua fundadora DJAHI tocando ritmos como funk, hip-hop e eletrônica. A NBaile ainda contará com as performances de Nickary Aycker, mulher travesti e artista Drag Queen, e Vina Amorim Jaguatirica, dançarina e mestra em Artes Cênicas pela Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP).

Serviço:

Evento: Quintal do Memorial

Data e horário: 15 de junho, domingo, das 13h às 20h30

Local: Praça da Liberdade, 640 (esquina com Rua Gonçalves Dias) - Savassi, Belo Horizonte

Para mais informações: (31) 3343-7317

