Vídeo: influencer volta a viralizar com parto de ‘boneca reborn’

A influenciadora Carol Sweet movimentou as redes sociais ao publicar um vídeo hiperrealista simulando o parto de uma boneca reborn. O conteúdo, postado em 2022, já ultrapassou 115 milhões de visualizações no TikTok e voltou a viralizar recentemente devido à volta da tendência das bebês reborns.

O vídeo (mais abaixo) impressiona pelo nível de detalhe e pela performance envolvente em estilo ASMR (ASMR é uma sensação de formigamento agradável que se sente ao ouvir sons leves ou repetitivos, como sussurros, toalhas ou chuva), despertando reações diversas, do encantamento ao espanto.

Na gravação, Carol aparece equipada com luvas, máscara cirúrgica e até bisturi, conduzindo o "nascimento" da boneca como se estivesse em uma sala de parto real. Uma placenta cenográfica completou o cenário, ao som de sussurros e sons suaves característicos do ASMR. Na legenda, a criadora de conteúdo resumiu: "E é assim que nasce uma bebê reborn".

O que é um bebê reborn?

Os bebês reborn são réplicas ultrarrealistas de recém-nascidos, produzidas em vinil ou silicone. Esses bonecos são feitos à mão, utilizando técnicas avançadas de escultura e pintura, resultando em uma aparência extremamente realista. Eles reproduzem com fidelidade texturas de pele, veias, cílios e até o peso de um bebê. Além de ser itens de coleção, são usados em terapias ou para auxiliar pessoas em processo de luto.

Bebês reborn no Brasil

No Brasil, a comunidade apaixonada por esses bonecos é ativa e engajada, com encontros de "mães reborn" realizados em locais públicos, como o Parque Ibirapuera, em São Paulo, onde os entusiastas compartilham cuidados e experiências.

No entanto, a simulação de parto feita por Carol Sweet dividiu opiniões. Enquanto alguns internautas elogiaram a criatividade e o realismo do conteúdo, outros relataram desconforto e até compararam a cena a um filme de terror. Comentários como "Que perfeição, queria um também!” e "Meu Deus, que agonia!" tomaram conta do post.

Após a repercussão, a criadora de conteúdo esclarece suas intenções e explica um pouco mais sobre seu trabalho: "Eu sou Carol, graduada em enfermagem e comissária de voo, mas atualmente trabalho no YouTube com meu canal de ASMR chamado 'Sweet Carol'. Lá, publiquei um vídeo de algo que amo: enfermagem e obstetrícia, simulando um parto raro - que é um parto empelicado, que realmente pode acontecer com nós, seres humanos. Então, utilizei uma boneca reborn para simular isso em ASMR".

Carol também acrescenta que "as pessoas estão muito no hype de palavras hoje em dia na internet, e sempre há algo que envolve saúde mental. É muito triste ver os comentários sobre isso. (...) Precisamos tomar muito cuidado com o que a gente fala. Inclusive, falaram muitas coisas sobre mim que estão erradas".

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata