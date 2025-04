Quem ganha luta entre 100 homens e 1 gorila? Trend gera polêmica nas redes

Uma pergunta aparentemente bizarra se tornou o centro de um debate viral nas redes sociais nos últimos dias: em um confronto hipotético, quem sairia vitorioso: 100 homens ou um gorila? A questão, lançada na plataforma X no dia 24 de abril, rapidamente se espalhou para outras redes, como TikTok, Facebook e Reddit, gerando uma enxurrada de opiniões, memes e até comentários de influenciadores.

A discussão não é nova. Registros da mesma hipótese circulam desde 2020, quando usuários do Reddit já argumentavam sobre o tema no fórum r/whowouldwin, conhecido por simular combates fictícios entre personagens e seres diversos. Dessa vez, no entanto, a pergunta encontrou novo fôlego com a viralização e o engajamento de celebridades digitais.

De acordo com o portal norte-americano USA Today, apesar do tom cômico, muitos usuários analisaram a possibilidade com seriedade, considerando a força descomunal de um gorila comparada à coordenação de 100 seres humanos.

A maioria dos comentários aponta que, mesmo com vantagem numérica, os homens provavelmente não teriam chance contra o animal. Ainda assim, há quem defenda que, com estratégia e colaboração, o grupo poderia triunfar.

Figuras como o empresário norte-americano MrBeast entraram na onda e provocaram seus seguidores, perguntando quem se ofereceria para o desafio.

Por sua vez, o influencer e maquiador norte-americano James Charles declarou achar o debate "fascinante", mesmo sem saber para qual lado torcer.

Até mesmo o influenciador brasileiro Felipe Neto participou da discussão, expondo sua opinião de que o gorila seria capaz de matar todas as 100 pessoas.

O fenômeno também gerou críticas bem-humoradas. Algumas mulheres aproveitaram a ocasião para ironizar comportamentos masculinos on-line. "Tenho 100 nomes prontos para essa luta com o gorila. Por favor, deixem que eu escolha", escreveu uma usuária do X.



Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O debate do “homem versus gorila” se tornou um exemplo do tipo de discussão improvável que floresce na internet. Enquanto isso, os feeds continuam sendo inundados com vídeos, memes e novas teorias, mantendo a pergunta no ar: será que, juntos, 100 homens teriam alguma chance?

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata