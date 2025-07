Ladrões invadem empresa e roubam 7,5 toneladas de bobinas

Dois funcionários de um indústria metalúrgica de Uberlândia (MG), na Região do Triângulo, foram rendidos e agredidos por ladrões que roubaram 7,5 toneladas de bobinas do local, nesse domingo (13/7). Parte da carga foi encontrada, mas os criminosos segue foragidos.

A empresa fica no Distrito Industrial da cidade. Depois que os ladrões entraram no local e conseguiram render os trabalhadores, cinco bobinas de cobre foram colocadas pelo grupo invasor em um caminhão da empresa para o transporte durante o assalto. Celulares e rádios comunicadores dos funcionários também foram roubados.



Durante rastreamentos ainda no domingo, policiais militares encontraram o caminhão da empresa às margens da rodovia MGC-452, na saída da cidade. Ao mesmo tempo, uma parte das bobinas foram vistas em um terreno baldio no bairro Morumbi. O material foi restituído à empresa que não revelou o valor do prejuízo causado pelo roubo das peças.



Os suspeitos do crime seguem foragidos e são procurados pela polícia.