Casal intoxicado por comer torta de frango recebe alta hospitalar em BH

O casal Fernanda Isabella de Morais Nogueira, de 23 anos, e José Vitor Carrillo Reis, de 24, receberam alta hospitalar após quase três meses internados. O casal sofreu uma grave intoxicação alimentar após consumir uma torta de frango comprada em uma padaria no Bairro Serrano, na Região da Pampulha, em Belo Horizonte. Inicialmente internados na UTI do Hospital Municipal Monsenhor Flávio Donato, em Sete Lagoas, eles foram posteriormente transferidos para um hospital particular da capital.



A origem da intoxicação do casal e da idosa que também foi internada está sendo investigada pela Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) como possível caso de botulismo. Na quinta-feira (24/4), a pasta confirmou que recebeu a notificação dos três casos suspeitos de intoxicação pela bactéria Clostridium botulinum.

Uma análise preliminar feita pelos médicos que atenderam as vítimas indicava que os sintomas apresentados eram compatíveis com intoxicação por substâncias tóxicas, como carbamato e organofosforado, ambos usados em inseticidas, ou pela toxina botulínica produzida pela Clostridium botulinum.

Inquérito policial e exames laboratoriais

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informou nesta segunda-feira (14/7) que os depoimentos foram concluídos e que o inquérito segue em andamento, aguardando os resultados da perícia. A corporação confirmou que as vítimas já receberam alta e não estão mais internadas.

Exames realizados pelo Instituto Adolfo Lutz deram resultado negativo para botulismo, mas a SES-MG solicitou análises complementares para investigar outras possíveis toxinas e agentes patogênicos. Familiares, no entanto, continuam acreditando na hipótese de botulismo, alegando que os médicos que acompanharam o casal mantêm esse diagnóstico como o mais provável, mesmo diante da possibilidade de falso negativo nos exames.

A avó de Fernanda, Cleuza Maria de Jesus, de 78 anos, também consumiu os mesmos alimentos e foi internada após passar mal. Ela morreu dias depois, em um hospital particular de Belo Horizonte.

No fim de abril deste ano, a Vigilância Sanitária interditou a Padaria Natália, onde os salgados foram comprados. Segundo a Prefeitura de Belo Horizonte, o estabelecimento não tinha alvará sanitário nem estava cadastrado no sistema municipal para iniciar o processo de regularização. A inspeção também identificou problemas de higiene e estrutura. Apesar disso, segundo a Secretaria Municipal de Política Urbana, o alvará de localização e funcionamento da padaria estava regular.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A reportagem procurou a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) e a Prefeitura de Belo Horizonte para esclarecer se as análises complementares foram concluídas e se houve avanços na investigação sanitária, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria. O espaço segue aberto.