Preso em Mutum (MG) assassino condenado no Espírito Santo

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Um homem de 46 anos, condenado por um assassinato cometido no estado no Espírito Santo, e que estava foragido da Justiça, foi preso pela Polícia Civil de Minas Gerais. Ele estava escondido na zona rural de Mutum (MG), Vale do Rio Doce, onde foi encontrado na última sexta-feira (11/7). O assassino é réu em outro processo por homicídio.

A prisão foi feita por policiais das delegacias de Mutum e Abre Campo (MG), com colaboração de policiais capixabas. Segundo os investigadores, em 2019, o primeiro crime foi cometido, na disputa por um ponto de venda de drogas no estado vizinho.

O sistema do tráfico era conhecido como “Disque Pó”. O cliente telefonava fazendo a encomenda e os traficantes acertavam a entrega da droga num determinado ponto, perto de um posto de combustível.

O ponto de entregas, no entanto, tinha mudado de mãos, ou seja, o comando do local tinha trocado de mãos. O traficante ficou inconformado e decidiu eliminar o novo “chefe da boca”. Com dois comparsas, ele matou a tiros o novo chefe do ponto, um segurança e um mendigo que dormia no local. Os três morreram na hora.

Os três autores do crime foram denunciados por homicídio qualificado por motivo torpe.

O homem preso em Mutum, além desse crime, ainda não foi julgado, tinha condenações por outro homicídio e porte e posse ilegal de arma de fogo.