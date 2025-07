Casal em situação de rua é preso por furto de televisão de motel

Repórter de Gerais. Formada em Jornalismo pela PUC Minas e pós-graduada em Produção em Jornalismo Digital. Estagiou no Estado de Minas em 2020 e 2021, quando foi efetivada como repórter.

Um casal, de 34 e 38 anos, foi preso ao furtar uma televisão de um motel na BR-116, altura do bairro Planalto, em Governador Valadares (MG), no Vale do Rio Doce. O crime foi registrado na noite de domingo (13/7).

Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada por uma funcionária do estabelecimento. Ela relatou que o casal deu entrada no motel na manhã de sábado (12/7).

Inicialmente, os dois pediram por uma pernoite, mas solicitaram outras diárias, ficando hospedados no motel até a noite de domingo.

No final da tarde, a mulher de 38 anos deixou o quarto. Horas depois, o homem pediu para fechar a conta, porém a funcionária afirmou que ainda faltava o pagamento de R$ 70 e que ele só poderia deixar o estabelecimento depois de quitar a hospedagem.

Pouco depois, a funcionária viu o momento em que o homem deixou o quarto em posse de uma televisão e pulou o muro do motel, seguindo sentido rua Sete de Setembro.

A polícia foi acionada e flagrou o suspeito carregando uma televisão. O homem não atendeu à ordem de rendição da PM, deixou o aparelho no chão e tentou fugir correndo, mas foi cercado e preso.

Questionado, ele afirmou que a companheira saiu mais cedo do quarto e pediu para que ele pegasse a televisão antes de deixar o estabelecimento.

Os dois, que são moradores em situação de rua, foram presos e encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil.