BH: homem agride e ofende funcionários de hotel com xingamentos homofóbicos

Um homem de 45 anos foi preso, na madrugada desse domingo (13/7), suspeito de agredir e ofender funcionários de um hotel com xingamentos homofóbicos em um hotel na Savassi, Região Centro-Sul de Belo Horizonte. Ele também desacatou policiais militares. Funcionários do estabelecimento afirmaram que o suspeito estava alcoolizado.

De acordo com o boletim de ocorrência, os funcionários relataram que o homem estava gritando no quarto onde estava hospedado e causando transtornos. O segurança do hotel foi chamado para conter a situação.

O segurança disse à Polícia Militar (PMMG) que tirou o fone de ouvido do homem para tentar conversar, mas o hóspede, que é cadeirante, teria ficado agressivo e começou a agredi-lo com socos, além de o ter prensado contra a parede usando a cadeira motorizada. Com isso, uma lâmpada quebrou.

Segundo a PM, outros trabalhadores tentaram intervir, mas também acabaram atacados. Um deles foi perseguido pela cadeira de rodas e atingido com três socos na região genital. Ainda conforme os relatos, o hóspede ainda proferiu xingamentos, incluindo insultos homofóbicos dirigidos a um dos trabalhadores. Ao chegar ao local, os agentes também foram alvo de ofensas por parte do suspeito, que começou a gravar um vídeo, ameaçando os policiais. Segundo os funcionários, o suspeito havia consumido quase uma garrafa de uísque, fato que pode ter contribuído para o seu estado de alteração. Eles também informaram que o hóspede deu entrada no hotel na última sexta-feira (11/7), acompanhado de um homem que não se identificou. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia Procurada pelo Estado de Minas, a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informou que o suspeito, de 45 anos, foi conduzido e ouvido, por meio da Central Estadual do Plantão Digital, pelo crime de vias de fato, registrado por policiais militares. "O homem foi ouvido e liberado, e segue sendo investigado. Outras informações poderão ser repassadas à imprensa com o avanço dos trabalhos investigativos", disse a corporação em nota.

