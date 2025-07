Casal desacata e agride policiais militares ao ser preso por furtar fiação

Um casal, que é suspeito de furtar fiação de cobre de uma residência, foi preso em Patos de Minas e a detenção deles acabou em agressão e desacato contra a equipe policial. De acordo com a Polícia Militar (PM), o caso aconteceu no fim de semana. Os militares foram chamados depois que um imóvel teve fiação de cobre, padrão de energia e disjuntor furtados.

Câmeras de segurança vizinhas gravaram o momento em que um carro vermelho parou próximo do alvo e um homem foi flagrado cometendo o furto. O carro foi identificado e militares foram até a casa do proprietário, no bairro Nossa Senhora das Graças. Consta no registro policial que, ao receber os policiais, o suspeito de ser o proprietário do veículo apresentou um comportamento nervoso e agitado. Questionado se teria emprestado o carro para alguém durante a madrugada, ele negou.

Pela fresta do portão os militares perceberam o veículo usado no furto estacionado na garagem da casa, em que estavam mais pessoas. Ao ser informado sobre as imagens do carro durante o furto, o homem passou a gritar e ameaçar os policiais, que prenderam o suspeito. Com ele foram encontrados R$ 500 e um celular e, de dentro da viatura, o homem voltou a se exaltar, xingando os policiais de "porcos".

Quando os militares colocaram o homem na viatura policial, uma mulher, de 21 anos, se aproximou e tentou abrir o veículo. Ela foi contida e passou a agredir um dos policiais, que foi ferido na cabeça e teve a farda rasgada. Diante das agressões, a jovem também foi presa.

Dentro do imóvel, os policias encontraram diversos cabos. Segundo os militares, o homem preso afirmou ter comprado o material por R$ 85 e disse que pretendia revendê-lo por R$ 40 o quilo, afirmando que "tráfico não dá dinheiro, mas receptação compensa".

O homem e a mulher poderão responder pelos crimes de furto consumado, resistência à prisão e lesão corporal.