Três irmãos serão indenizados depois que aparelho de TV parou de funcionar

Estudante de Jornalismo| Estágio da editoria 'Gerais' do Estado de Minas.

Três irmãos serão indenizados por danos morais depois que um aparelho de televisão parou de funcionar. A decisão foi tomada pela 18ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), que condenou uma fabricante de eletroeletrônicos e uma loja de varejo on-line a pagar R$ 3 mil para cada um dos consumidores, além de devolver os R$ 2.399 pagos pela televisão com defeito. O caso ocorreu em Eugenópolis (MG), na Zona da Mata.

A fabricante foi acionada e, durante o atendimento remoto, reconheceu o defeito. Após constatar o defeito, a empresa ofereceu aos consumidores a opção de troca do aparelho ou devolução do dinheiro. Os irmãos decidiram pelo reembolso e chegaram a fornecer os dados bancários, mas o valor não foi devolvido.

Os argumentos da defesa foram aceitos em primeira instância e as empresas foram absolvidas, sob o argumento de que o defeito não havia sido devidamente comprovado e que o processo foi movido fora do prazo legal. Inconformados com a decisão, os irmãos recorreram.

Nova decisão No julgamento em segunda instância, o relator do recurso, desembargador Sérgio André da Fonseca Xavier, modificou a decisão. Segundo ele, houve falha na prestação da assistência, pois, no atendimento remoto, a fabricante detectou o problema e ofereceu uma solução, mas não cumpriu o acordo.

O magistrado destacou que a loja faz parte da cadeia de consumo e, por isso, deve indenizar solidariamente os irmãos. Ele baseou a decisão no fato de que a determinação judicial de recolhimento/devolução é consequência lógica da rescisão da compra e venda, sob pena de enriquecimento sem causa.

"Configuram-se os danos morais diante da falha reiterada no atendimento, da não substituição do produto ou devolução do valor e do abalo causado aos autores", concluiu.