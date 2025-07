Sul de Minas registra menor temperatura do país nesta terça (15)

O Distrito de Monte Verde, em Camanducaia, no Sul de Minas, registrou a menor temperatura do país nesta terça-feira (15/7). Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), os termômetros marcaram 1,5ºC, às 7h, com sensação térmica de 3,1ºC.

De acordo com o órgão nacional, o segundo e terceiro lugar no ranking permanecem no Sudeste brasileiro. As cidades de Nova Friburgo (RJ) e Campos do Jordão (SP) registraram, respectivamente, 2,5ºC e 2,6ºC, às 7h.

Conforme a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o dia será de céu nublado, mas sem chuvas, na maior parte de Minas Gerais. Isso porque o transporte de umidade do oceano Atlântico Sul para o interior do continente deixa o céu com maior cobertura de nuvens na faixa Leste do estado.

Há possibilidade de geada especialmente na serra da Mantiqueira, na divisa dos estados de Minas Gerais e São Paulo ao longo da semana. A previsão indica que o dia será de céu nublado com nevoeiro ou névoa úmida nas regiões do Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce.

Nas regiões da Zona da Mata e Metropolitana, o dia será de céu parcialmente nublado com névoa úmida. Nas demais regiões, o dia será de céu claro a parcialmente nublado Há possibilidade de névoa seca no Triângulo, Alto Paranaíba, Noroeste e Norte.