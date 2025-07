Inverno em BH: bares e restaurantes vão de caldos até cafés e fondues

Quando o frio chega devagarinho e cobre a cidade com sua manta fina, é na mesa que encontramos abrigo, nos sabores que aquecem de dentro para fora. Entre panelas fumegantes e xícaras que exalam aconchego, a gastronomia de Belo Horizonte se veste para o inverno. Nessa toada, percorremos cafeterias, bistrôs e casas tradicionais em busca de receitas que combinam afeto e calor. Da cremosidade de um fondue aos caldos que lembram colo de vó, passando por cafés quentinhos que perfumam as tardes, o Estado de Minas se dedica a um roteiro para enfrentar a estação com colheradas generosas de aconchego.

No restaurante Ô Chefe, com unidades nos bairros Caiçara e São Bento, nas regiões Noroeste e Centro-Sul, respectivamente, o inverno ganhou sabor de fondue. Ronaldo Avelar, que comanda a casa, apostou em três opções para aquecer nos dias frios: duas salgadas e uma doce. “É uma coisa que não fica no cardápio dos lugares o ano inteiro. Então acaba trazendo uma novidade para o mercado, e o pessoal gosta. O prato é de origem suíça, mas fizemos uma adaptação comercial”, conta o chef.

A primeira versão do menu, chamada de Premium, é o fondue de creme três queijos, com ancho angus, filé-mignon suíno, peito de frango e linguiça de costela angus. Já a opção Especial, é fondue de creme três queijos com filé mignon suíno, peito de frango, batata baby e linguiça de costela angus. Para adoçar o paladar, o de chocolate acompanha marshmallow, morango, uva, banana e biscoito champagne.

Todos eles têm como base o pão australiano. “Ele se torna parte do fondue. A pessoa pode comer um pão muito saboroso. Ele possui toque de mel e conhaque, que combina com essa pegada de inverno. Além disso, facilita o serviço, ao invés do uso da panela”, explica Ronaldo. Para harmonizar, ele indica dar uma olhada na carta de vinhos, mas há também opções de cervejas e drinques. Completando a atmosfera, que segue até o final de agosto, o Ô Chefe conta com aquecedores nos ambientes externos, para aproveitar o frio sem perder o conforto.

Ainda na cozinha, outro destaque é a parrilla, que combina pratos brasileiros e churrasco clássico, com cortes nobres. Nos pratos principais algumas opções são o carré de cordeiro com nhoque de banana da terra, o fettuccine ao pesto com cogumelos e o fettuccine Alfredo. Entre as carnes, os sucessos da casa são a maminha Angus, a picanha nobre, o costelão família, o steak ancho e steak chorizo. Para abrir o apetite, as indicações de Avelar são o croquete de costela e a bruschetta de camarão.

Molhos e cremes

A chef Agnes Farkasvolgyi atualizou o cardápio de seu bistrô com criatividade e ingredientes da época. Para ela, no inverno da Casa da Agnes, no Bairro Santo Antônio, Região Centro-Sul de BH, não podem faltar “molhos e entradas quentinhas”. Por isso, os pontos de inspiração para o menu foram “comidas ensopadas e mais substanciais”.

Fondue de chocolate com marshmallow, uva, banana e biscoito champagne Diego Vilaça/Studio 2pontozero

O cardápio propõe, de início, o pudim de milho com creme de bacalhau e pipoca; o creme brulée de parmesão com salada verde, mel trufado e avelãs e a casquinha de siri gratinada com salada e vinagrete de coco picante.

Entre os pratos principais, Agnes apresenta quatro novas criações e atualizações de clássicos da casa. As novidades são o lombinho rosa com canjiquinha e couve crocante; o haddock com purê de mandioquinha e ceviche de maçã verde; o portafolio de filé com molho de mel e mostarda, servido com legumes coloridos, e o curry thai de cogumelos, com arroz de jasmim, migas de coco e pimentas de cheiro. Continuam no cardápio, a moquequinha de coxa e contra coxa com arroz vermelho e o salmão grelhado com konjac, e aspargos regados ao molho de tamarindo.

Para finalizar, vale experimentar o tiramisu com café expresso ou a torta de tâmaras com pistache e sorvete de caramelo.

Queijos quentes

Se você é apaixonado por queijo e suas infinitas variações e combinações, não pode perder o Festival de Inverno do Redentor Bar, na Savassi, Região Centro-Sul. O menu da casa oferece cinco novos pratos quentes e cremosos, como pede a estação. O chef Fabiano Braga conta que o bar promove dois festivais ao ano, sendo o outro para o calor, e já estão na terceira edição. “O objetivo é trazer propostas aconchegantes e clássicas. Como já é o terceiro ano, os pratos já são queridos pelos clientes”, diz ele.

O bar aposta no Fondue Mineiro, composto por um trio de iguarias que inclui mandioca, linguicinha, torresmo e fonduta de queijo Canastra e queijo do Serro, servida dentro do pão crocante; o polpetone de carne recheado com queijo canastra gratinado, coberto por molho pomodoro; a burrata servida com duetos de tomates confitados, molho pesto e rúcula e o ragu de costelinha suína sobreposto ao angu cremoso com queijo canastra, e um toque de crispy de couve. A fumaça quente e a suculência também aparecem na língua de vitela, defumada e cozida por 8 horas, servida no próprio molho e acompanhada por pão francês.

Burrata servida com duetos de tomates confitados, molho pesto e rúcula Redentor/Divulgação

Sabor de infância

Um dos mais famosos redutos da boemia belo-horizontina possui um cardápio quentinho e fixo durante todo o ano, mas que nesta época ganha os holofotes. No Bar do Bolão, no Santa Tereza, na Região Leste da capital, tem caldos, sopas e canjas disponíveis todos os dias para quem busca um alento. “Não é muito divulgado, porque não saem muito no verão. Mas como atendemos muitos idosos, o pessoal gosta de comer, virou tradição por causa dos clientes mais antigos”, relata a sócia proprietária Karla Rocha.

Ícone da vida noturna de BH, a casa oferece três opções de caldos, sendo eles de feijão, mandioca e o misto, que une os dois sabores. Além disso, fazem parte do cardápio a canja de galinha e a sopa de legumes. “O diferencial da sopa, está não só nos vegetais, mas no uso do macarrão ‘pai nosso’”, destaca Karla. A massa, em formato de pequenas argolas, dá o toque especial e lembra o prato feito por mães e avós.

“Quem come sempre lembra da infância e da família. Temos clientes ainda da primeira geração, pessoas que vêm desde o início, e elas costumam optar por pratos fáceis de degustar. É um carinho afetivo para eles”, comenta Karla.

Clima nordestino

No rooftop do Mercado de Origem, no Bairro Olhos D’Água, Região Oeste da cidade, a chef Simone Caldas espera o público com seus caldos e pratos que imprimem a vivência do Nordeste. Em seu restaurante, o Mandacaru, estão à mesa caldos de sabores variados, como o de feijão, mandioca, caldo verde, caldo de pinto (com frango), e o caldo de peixe. O cliente pode degustar todos eles por R$69,90, sempre no jantar.

Além dos famosos de inverno, o lugar também aposta nos clássicos nordestinos como acarajé e moqueca de arraia. O Polvo no vatapá é outro destaque. A iguaria do mar é servida no Mandacaru com o vatapá e caruru da chef. O prato é finalizado com coentro e picles de legumes.

Polvo no vatapá do Mandacaru Reprodução/Redes Sociais

Minas Gerais também dá as caras na releitura do tradicional frango com quiabo. Batizado de “Oxente Galinha”, o prato é uma sobrecoxa preparada no sous vide, finalizada na churrasqueira, e servida com polenta de queijo de raspa e glacê de quiabo.

Perfume no ar

Na Região da Pampulha, o Coisa de Vó transforma o frio em afeto comestível. A cafeteria e padaria artesanal lançou um Festival de Inverno feito para aquecer o coração, com receitas de preparos afetivos que combinam com a estação.

“O tempo começou a esfriar em Belo Horizonte e eu não conseguia pensar em outra coisa senão um chocolate quente para aquecer o coração. No frio, a ideia é proporcionar calor e aconchego. E o conforto se encontra em sabores que reacendem memórias, sabores que sejam afetivos. Não fugimos do clássico: trabalhamos com chocolate, caramelo, maçã e canela”, compartilha o sócio Gustavo Andaki.

Latte Caramelo do Coisa de Vó Eduarda Diegues/Divulgação

Entre as novidades, a Torta Quente de Maçã chega à mesa ainda morna, com creme de confeiteiro e maçãs caramelizadas abraçadas por uma massa sablée, de textura arenosa e delicada. “É o sabor de torta preferido da minha mãe. Então é uma homenagem àquelas sobremesas feitas em casa que quando saem do forno perfumam a casa inteira”, recorda Gustavo.

Já o Chocowhisky traz um toque ousado: chocolate quente cremoso derretido no leite, uísque e marshmallows por cima. Para os fãs do café, o Latte Caramelo é o equilíbrio perfeito entre o amargor do grão e o doce do caramelo artesanal, o resultado é um com sabor marcante com final delicado.

“No frio, costumamos buscar por ingredientes mais encorpados, especiarias, preparos quentes e sobremesas que confortam. É a estação em que temos mais vontade de comer e por isso as pessoas ficam mais tempo à mesa”, afirma o sócio. As novidades ficam disponíveis até o fim do inverno.

Serviço

Ô Chefe (@ochefebh)

(31) 97215-8998

Caiçara: Rua Alabandina, 90, Caiçara

São Bento: Rua Kepler, 515, S. Bento

Coisa de Vó (@coisadevobh)

(31) 98650-0903

Rua Inácio Murta, 464 – Santa Amélia

A Casa da Agnes (@acasadaagnes)

(31) 3465-0101

R. Paulo Afonso, 833 - Santo Antônio

Redentor Bar (@redentorbar)

(31) 3568-8469

R. Fernandes Tourinho, 500 - Savassi

Bar do Bolão (@bolaosantatereza)

(31) 3463-0719

Praça Duque de Caxias, 288 - Santa Tereza