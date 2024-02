Para se refrescar em dias de calor, uma boa pedida no Redentor é o ceviche peruano com milho torrado e chips de batata-doce

O verão na capital mineira está sendo marcado por muito calor e umidade. Com o clima tipicamente tropical, as altas temperaturas estão sendo um desafio para os belo-horizontinos que permaneceram em casa nas férias. Mas, como em Minas Gerais, existe aquele “jeitinho” para tudo, restaurantes e bares estão investindo em novidades, que vão desde decoração, menus especiais e passam até pelo “dress code”, para proporcionar verdadeiras experiências ao público.

Trazer o mar para Minas Gerais ainda não é possível, mas o chope gelado, protagonista do verão carioca, está sendo distribuído para quem for de chinelos ao Redentor, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte. Aos fins de semana, um ator faz a distribuição gratuita de biscoito Globo – marca do Rio de Janeiro – e mate com limão gelado para os clientes, idêntico ao das praias cariocas, como garante o proprietário do bar, Daniel Ribeiro.

A campanha “A vida fica melhor de chinelos” foi pensada para trazer o estilo de vida descontraído do carioca para os belo-horizontinos e proporcionar conforto e bem-estar. “Seja atravessando a Avenida Atlântica, em Copacabana; a Vieira Souto, em Ipanema; ou a Rua Fernandes Tourinho, na Savassi, o lifestyle é o mesmo: chegar no bar para relaxar e beber nosso chope gelado, à vontade, de bermuda ou terno, mas sempre de chinelos e sorriso no rosto, porque só assim que a vida fica melhor”, destaca.

Sócio do bar Redentor, Daniel Ribeiro distribui chope para quem vai de chinelos Victor Schwaner/Divulgação

Com o clima praiano da cabeça aos pés, o local é inspirado nos bares fluminenses dos anos 1950, época de ouro da Bossa Nova no Rio de Janeiro. O grande destaque do Redentor é a extensa calçada na Rua Fernandes Tourinho, mas a casa também conta com uma varanda.

Daniel costumava passar as férias na Cidade Maravilhosa e se apaixonou por lá. Foi para matar a saudade que, há 20 anos, resolveu trazer o verdadeiro chope carioca para Belo Horizonte. Foi um sucesso.

Petiscos leves

Até o fim de fevereiro, o Redentor terá o Festival de Verão, com petiscos frescos e leves, ideais para os dias de calor. Entre os novos pratos do cardápio, estão o queijo coalho no espeto empanado na farinha panko e servido com melaço de cana agridoce (R$ 39) e as tiras de traíra empanadas em mix de especiarias e panko e servidas com molho tártaro (R$ 62), que lembram praia.

Outras opções bem refrescantes são o ceviche peruano, misto de peixe e camarão marinado no leche de tigre – combinação de suco de limão, coentro, pimenta dedo-de-moça, cebola roxa e gengibre – finalizado com milho torrado e acompanhado de chips de batata-doce (R$ 58) e o vinagrete de polvo, camarões, feijão-fradinho, pimentões, castanha de caju e coentro com pão de sal (R$ 88).

Queijo coalho no espeto com melaço de cana agridoce: pratos de verão do bar Redentor lembram praia Victor Schwaner/Divulgação

Para quem gosta de tomar uma tradicional caipirinha, a casa oferece oito versões diferentes, criadas pelo mixologista Tiago Santos. A seção de caipis especiais conta com sabores como rapadura e três limões – capeta, siciliano e taiti; lichia, tangerina e limão; uva verde, manjericão e limão e abacaxi com capim limão. Todas custam R$ 32. “Preparamos um combo de experiências que, literalmente, transportam nossos clientes para a atmosfera solar da Cidade Maravilhosa”, finaliza Daniel.

Torre de drinque

Deixando o Cristo Redentor de lado, outro monumento tem feito sucesso em BH: a Torre de Aperol Spritz (R$ 249,90) do Berilo. Além da bebida italiana, o drinque de dois litros, que é parte do cardápio de verão da casa, tem espumante, água com gás e fatias de laranja. Equivale a 10 unidades do Aperol comum, logo tem um ótimo custo-benefício para reunir a turma em volta da mesa. A jarra de Clericot, que combina vinho branco, frutas variadas, licor de laranja, conhaque, xarope de açúcar e soda, também é uma boa pedida para quem quer se reunir com os amigos e família na calçada ou na varanda para se refrescar. Todos os dias um DJ anima o ambiente.

A sugestão do Berilo para o verão é reunir a turma em volta da mesa e dividir a Torre de Aperol Spritz, que tem dois litros Bruno Werneck/Divulgação

O cardápio especial de verão do Berilo traz pratos interessantes, como a entrada francesa steak tartar – carne crua finamente picada e temperada – com sorvete de mostarda e chips de batata (R$ 59,90). Também chama a atenção o carpaccio de abobrinha com tomatinhos, manjericão, molho de mostarda e alcaparras, pimenta-do-reino moída na hora e um fio de azeite, acompanhado por chips de batata-doce (R$ 24,90), uma boa pedida para os dias de calorão.

Nada mais fresco que o carpaccio de abobrinha com tomatinhos, manjericão, molho de mostarda e alcaparras e chips de batata-doce do Berilo Mariana Tavares/Divulgação

Quem gosta de frutos do mar não pode deixar de experimentar a casquinha de siri gratinada (23,90) e a pipoca de camarão (59,90). Nada mais é do que tempurá de camarão com maionese de páprica levemente picante, “com gostinho de quero mais, como toda a pipoca”, explica o cardápio.

A sócia Cecília Ramirez conta que todo o ambiente foi pensado, desde a inauguração em 2021, para ser um ambiente fresco e arejado. “O Berilo foi inaugurado no período pós-pandemia com a proposta de ser um ambiente aberto, justamente para as pessoas que não aguentavam mais ficar presas em casa. Pensamos no ambiente e em servir pratos de qualidade e bons drinques”, diz.

Desde o início da ação de verão, em dezembro, que levou novos integrantes para o menu, o Berilo teve um aumento significativo nas vendas (de 20% a 25%).

Verão siciliano

A Sicília é a principal ilha e maior região da Itália. Além das belas praias e clima único, chama a atenção pela cultura acolhedora e familiar. A tradição de reunir a família em torno de uma mesa farta foi o que inspirou a ação “Verão Siciliano” no restaurante O Italiano. Afinal, de mesa farta e hospitalidade os mineiros entendem bem.

Na primeira edição do “Verão Siciliano”, a casa proporciona um ambiente decorado, carta especial de vinhos brancos e rosés e pratos mais leves exclusivos do verão. Tudo para que o clima siciliano contagie a Grande BH, proporcionando uma atmosfera exclusiva e um destino agradável para que os clientes possam aproveitar o verão sem viajar.

Camarões na parrilla, molho de limão siciliano e legumes colhidos na horta levam frescor à mesa d'O Italiano O Italiano/Divulgação

No menu especial de verão, o limão siciliano ganha destaque nos pratos. O Gamberi (R$ 115) está de volta, servido com camarões na brasa, abobrinhas italianas e legumes com molho suave de limão siciliano. “O prato é super leve. Tem o frescor do molho de limão siciliano e dos legumes, que são colhidos na horta. O camarão é feito na parrilla e não passa por nenhuma cocção pesada”, explica o chef do restaurante, Rodrigo Rodrigues.

Raspas de limão siciliano aparecem no Pesto (R$ 75), espaguete de grano duro com pesto de manjericão e burrata cremosa.

O limão siciliano ganha destaque nos pratos de verão d'O Italiano, entre eles espaguete com pesto de manjericão e burrata cremosa O Italiano/Divulgação

Nas entradas, destaque para a Bruschette de tomatinhos (R$ 38), preparada com pão italiano, tomate-uva confitado e creme de mascarpone, mistura que, segundo o chef, proporciona um sabor agridoce.



A busca por sofisticação, ingrediente que eles consideram indispensável, fez com que o restaurante trouxesse, com exclusividade, o vinho rosé Rosa Sicília, parceria da Dolce & Gabbana com a vinícola Donnafugata. A bebida apresenta um blend novo de uvas da Sicília.

Só falta o mar

Com um conceito de praia asfáltica, o Laicos é um destino e tanto para quem quer relaxar e conhecer um ambiente criativo e muito animado. A área externa é mobiliada com cadeiras de praia e guarda-sol e ainda se beneficia da sombra de uma goiabeira que “mora” em frente ao bar, trazendo ainda mais aconchego.

Já que os clientes gostam mais da área externa, o bar Laicos ocupa a rua com uma "praia asfáltica" Laicos/Divulgação

O cardápio de verão é atualizado todos os anos. Dessa vez, o Laicos trouxe a força e o carisma do cartoon “As meninas superpoderosas” para inspirar a criação dos drinques “Maravilaicos”. “Docinho” é feito com vodca, notas de maçã verde, tônica artesanal e espuma de maçã. “Florzinha” traz notas de frutas vermelhas e a tônica natural de hibisco adiciona um toque floral e refrescante. Já “Lindinha” é preparado com gengibre, notas de frutas cítricas e tônica artesanal. Os três drinques têm valor único de R$ 21,80 e estão disponíveis até o fim de fevereiro.

“Os drinques do cardápio de verão foram pensados para serem leves e refrescantes, com um preço acessível. Para isso, utilizamos frutas tropicais, como limão e laranja, e como base utilizamos bebidas gaseificadas, como água tônica e com gás”, conta Marco Panerai, proprietário do Laicos. A casa também trabalha com cervejas e diversas opções de drinques sem álcool.

Para acompanhar as bebidas, o menu assinado pelo chef Kiki Ferrari aposta em “finger foods”com um toque de mineiridade. Entre eles, o Uai´s Loaded Fries (R$ 46,90), com batatas fritas temperadas e cobertas com picadinho de filé-mignon suíno ao creme de queijo gorgonzola com queijo canastra e salsa, acompanhadas de molho defumado.

Quem curte opções mais refrescantes vai gostar da caponata de cheiros (R$ 27,90), que é servida fria. O antepasto agridoce defumado de berinjela, abobrinha, cebola roxa, azeitona, champignon, pimenta-biquinho e passas brancas ao azeite e masala perfumada chega à mesa com pão de sal da casa e chips de pastel.

O bar oferece dinâmicas com shots que são distribuídos ao longo da noite e até borrifadores de água para refrescar ainda mais a clientela.

O cardápio especial de verão do Laicos tem drinques como o "Lindinha", com gengibre, notas de frutas cítricas e tônica artesanal Laicos/Divulgação



Caipirinha de rapadura e três limões (Redentor)



Ingredientes

50ml de cachaça; 1/2 limão taiti; 1/2 limão siciliano; 1/2 limão capeta; 1 colher de sopa de açúcar mascavo; rapadura em pedaços



Modo de fazer

Coloque no copo 1 colher de sopa de açúcar mascavo. Adicione os 3 limões e macere levemente. Acrescente a cachaça. Adicione pequenos pedaços de rapadura dentro do copo. Coloque bastante gelo e mexa até que ele dilua completamente. Coloque mais um pouco de gelo e decore a gosto. Para um melhor resultado, bata a mistura na coqueteleira.

Caipirinha de rapadura e três limões Victor Schwaner/Divulgação



Serviço

Redentor

Rua Fernandes Tourinho, 500, Savassi

(31) 3568-8469

@redentorbar

Berilo

Rua Fernandes Tourinho, 503, Savassi

(31) 2573-0093

@berilo.cozinhaedrinks

O Italiano

Rua São Vicente, 155, Olhos D'Água

(31) 99767-5190

@oitalianorestaurante

Laicos

Rua Ceará, 1560, Savassi

Rua Sapucaí, 157, Floresta

(31) 98306-5348

@laicosbar

*Estagiária sob supervisão da subeditora Celina Aquino