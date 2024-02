Os belo-horizontinos agora contam com mais um aliado para enfrentar o calor: o bubble tea. Originário de Taiwan, esse refrescante e vibrante “chá de bolhas” ganhou popularidade em todo o mundo e chegou à capital mineira, onde virou febre.

A bebida combina chá gelado com leite ou suco e é servido, originalmente, com bolhas de tapioca, que estouram na boca. A combinação de sabores e texturas faz do bubble tea uma experiência sensorial única e deliciosa.

Origem



O bubble tea teve origem na década de 1980. Sua história envolve um certo grau de controvérsia, pois há várias versões sobre como foi inventado. Uma das versões mais aceitas é de que o bubble tea foi criado por Lin Hsiu Hui, uma vendedora de chá de Taipei, em Taiwan. Ela supostamente adicionou pérolas de tapioca ao chá gelado e, ao sacudir a mistura, percebeu que as pérolas criaram uma textura única e agradável.

Esse método de preparação deu origem ao nome "bubble tea", pois a bebida era agitada para criar bolhas. Outra versão da história atribui a invenção a Hanlin Tea Room, também em Taiwan, onde o dono teria adicionado pérolas de tapioca ao chá para atrair crianças.



Onde encontrar Bubble Tea em BH

1. BubbleKill

Localizado no Boulevard Shopping, o BubbleKill oferece mais de mil combinações, desde os clássicos até opções mais exóticas. Os tamanhos variam entre 500ml (R$ 18) e 700 ml (R$ 21) e o cliente pode escolher como base água, chá de hibisco, chá preto, chá verde, leite e Yakult. O próximo passo é escolher a frutose, um xarope com sabor de frutas utilizado para saborizar e colorir bebida. Por fim, o cliente define o topping, que são as bolhas que trazem o diferencial para a bebida. Apesar de a bolha mais comum ser a de pobá, feita com tapioca, a casa oferece bubbles (bolhas revestidas por ágar-ágar, uma espécie de gelatina com pequenas doses de néctar de fruta) e as natates (feitas a partir da nata do coco).



Bubble Kill oferece mais de mil combinações de bubble tea Reprodução/Bubble Kill



2. Chá Lab



O Chá Lab foi inaugurado há pouco mais de nove meses na capital mineira e trabalha com três categorias de bubble tea: tradicional (R$ 18), fruit tea (R$ 19) e Yakult (R$ 20). Com tamanho único de 500ml, a iguaria taiwanesa na categoria tradicional é servida com base de chá preto, verde, oolong, guenmai, jasmin e matte, com bolhas de pobá. Já o Fruit Tea possui as mesmas bases, com poppins com sabor de fruta à escolha do cliente. Na categoria Yakult, é possível misturar chá verde com a bebida fermentada e adicionar essência de frutas.

Fruit Tea sabor morango da Chá Lab Divulgação/Chá Lab

3. Bubble Mix

Com 26 opções de sabores prontos, a Bubble Mix trabalha com quatro categorias: tradicional (R$ 22), fresh (R$ 19), Yakult (R$ 21) e assinatura (R$ 24), em um único recipiente de 500ml. Os sabores “diferentões” levam, no lugar do tradicional pobá, as “jellys”, que são as bolhas com sabor de gelatina e, para quem gosta de doce, tem acréscimo de leite condensado. Com o indispensável toque mineiro, a casa serve também o Matcha, preparado com chá verde japonês Matcha, essência de doce de leite e creamer com pobá.

Linha Fresh da Bubble Mix Reprodução/Bubble Mix

Serviço

BubbleKill

Avenida dos Andradas, 3000 - 1° piso

@bbk.boulevardbh

Chá Lab

Avenida Brasil, 1690, Boa Viagem

(31) 99846-1000

@chalabbh

Bubble Mix

Rua Pernambuco, 1099, Savassi

(31) 3567-4700

@bbm.bhsavassi

*Estagiária sob supervisão da subeditora Celina Aquino